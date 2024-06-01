Поправкой о продаже ипотечных квартир смогут воспользоваться до 25% проблемных должников — эксперт

В мае Госдума РФ приняла поправку о праве граждан на самостоятельную продажу квартир, находящихся в ипотечном залоге у банка. Эксперт объяснил RB.RU, кто сможет воспользоваться этой возможностью и уточнил детали процедуры продажи.
Законодательной поправкой о возможности граждан РФ самостоятельно продать находящееся в залоге у банка жилье смогут воспользоваться до 25% проблемных должников. Об этом RB.RU рассказал генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксёнов.
«Самое сложное при реализации залога — убедить заемщика, что это является наилучшим вариантом для погашения просроченного долга. Не все заемщики готовы расстаться с ипотечной квартирой добровольно», — отметил он.
Поправка устанавливает срок самостоятельной продажи ипотечной квартиры — он составляет четыре месяца. Если заемщик нарушит срок, то не сможет во второй раз обратиться к банку за разрешением о продаже квартиры, уточнил эксперт.
«Определяет минимальную стоимость квартиры залогодержатель, то есть кредитор. Срок самостоятельной реализации продлевается исключительно по согласию сторон», — рассказал Аксёнов, добавив, что в контексте текущей ситуации на рынке заемщикам будет сложно уложиться в сроки.
Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон об ипотеке 28 мая 2024 года. После подписания закона президентом РФ и опубликования, он вступит в силу через 90 дней.
Фото на обложке: Melnikov Dmitriy /
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