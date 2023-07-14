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Японский автопроизводитель Isuzu ушел из России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Японский автоконцерн Isuzu покинул Россию, продав местный бизнес компании «Соллерс». Российская группа заявила о намерениях возобновить работу завода «Исузу Рус» в Ульяновске.

Японский автопроизводитель Isuzu ушел из России

Официальный производитель и дистрибьютор японского бренда Isuzu — АО «Исузу Рус» — объявил на своем сайте о закрытии сделки по продаже 100% доли компании ПАО «Соллерс».

Isuzu приостановила производство грузовиков на этом предприятии в марте 2022 года в связи с логистическими сложностями и объявленным запретом экспорта машинокомплектов из Японии.

«Соллерс», как сообщается, по договору о продаже будет поставлять запчасти для грузовых и легковых автомобилей Isuzu, чтобы выполнить обязательства перед покупателями.

Также компания собирается перезапустить работу сборочного предприятия АО «Исузу Рус» в Ульяновске.

Бренд Isuzu официально представлен на российском рынке с 2006 года. Он предлагал на рынке пикапы, грузовики и спецтехнику. С марта 2022 года планировалось начать продажи внедорожника Mu-X.

Фото на обложке: Unsplash

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