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IT-ассоциации России выступили против отсрочки перехода на отечественный софт

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Производители и разработчики российского ПО попросили Владимира Путина не сдвигать с 2021 на 2024 год перевод компаний стратегически важных отраслей на отечественный софт, пишет «Коммерсантъ».

IT-ассоциации России выступили против отсрочки перехода на отечественный софт

На отсрочке настаивает Минцифры, ссылаясь на неготовность отечественных IT-платформ для перехода на них госорганов, предприятий оборонной, топливной и атомной промышленности, транспорта, энергетики, связи, научных и кредитно-финансовых организаций.

Перенос сроков на три года усилит зависимость от зарубежного софта и электроники, настаивают в Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники. 

Они заверили, что готовы внедрить большое количество решений без переноса сроков и сообщили об этом в письме президенту России.

Напомним, в мае этого года Минцифры обнародовало проект указа президента и постановления правительства, по которым переход на российский софт должен был начаться в 2021 году, а на российское оборудование — в 2022-м. После обсуждения министерство предложило сдвинуть их на 2024 и 2025 годы соответственно.

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Фото: Pixabay

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