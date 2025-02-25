Бизнес попросил Госдуму смягчить уголовное преследование IT-предпринимателей
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) обратилась в Госдуму с просьбой смягчить уголовное преследование IT-предпринимателей, совершивших экономические преступления. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию обращения АПКИТ в думский комитет по информполитике.
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В АПКИТ входят МТС, VK, «Яндекс» и другие крупные игроки IT-сферы. В ассоциации предложили освободить от уголовной ответственности предпринимателей, которые впервые совершили уголовный проступок и выплатили штраф или возместили ущерб. Среди других предложений:
- разрешить предпринимателям, которым назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий, продолжать работу по основному месту и пользоваться интернетом;
- засчитывать им 16 часов за сутки исполнения наказания или меры пресечения;
- установить четкие сроки проведения судебных экспертиз и следственных действий;
- запретить рассматривать дела по экономическим преступлениям дольше трех месяцев;
- создать более понятные правила подачи заявлений об освобождении под залог.
Последствия преследований. Глава АПКИТ Николай Комлев в беседе с РБК заявил, что необходимо отличать экономические преступления IT-руководителей, совершенные «в откровенно криминальных целях», от «единичных ошибок в деятельности компаний». По мнению Комлева, последние наказываются излишне жестко, «в результате блокируется деятельность IT-компаний, которыми руководят такие предприниматели, развитие технологий и бизнеса останавливается».
Что думают законодатели? Глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский заявил РБК, что «выделять в особую категорию IT-предпринимателей — при их безусловной особой важности для экономики — вопрос как минимум дискуссионный». Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин также счел нецелесообразным выделять айтишников среди других предпринимателей.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант добавил, что «такой подход противоречит конституционному принципу равенства всех перед законом и судом». Кроме этого, принятие четких сроков проведения экспертиз и прочих следственных мероприятий «рикошетом ударит по интересам защиты», поскольку «доступ к материалам дела защита получает гораздо позже стороны обвинения».
- Ранее, 11, февраля, в Марий Эл по подозрению в мошенничестве был задержан IT-предприниматель и основатель EdTech-компании iSpring Юрий Усков. Близкие к делу источники утверждали, что предпринимателя задержали по делу, связанному с приобретением земельных участков. При этом в самой компании задержание Ускова связали с его общественной деятельностью. На следующий день предпринимателя освободили из-под стражи.
Фото на обложке: Peter Gombos / Unsplash
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