Суд в Йошкар-Оле освободил из-под стражи основателя iSpring
Основатель EdTech-компании iSpring Юрий Усков был освобожден из-под стражи по делу о мошенничестве, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда Йошкар-Олы. Также из-под ареста освободили главу администрации Оршанского района Марий Эл Александра Плотникова, который проходил фигурантом по этому делу.
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Ранее следствие ходатайствовало перед судом о назначении предпринимателю домашнего ареста. Суд отказал следствию и избрал в качестве меры пресечения Ускову запрет определенных действий, пишет ТАСС.
О задержании основателя iSpring 11 февраля в своем Telegram-канале написал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. За день до этого в компании, по словам ее представителей, прошли обыски.
Источник Forbes в iSpring говорил, что оперативные мероприятия были связаны с покупкой компанией участка под строительство IT-деревни в 2013 году на открытых торгах у муниципалитета. По версии следствия, покупка была совершена по заниженной цене.
Во время слушания Усков «удивился по поводу предъявляемых обвинений» и заявил, что приобрел земельные участки по рыночной стоимости, передают «Известия».
iSpring разрабатывает решения для корпоративного обучения. В 2022 году компания открыла в Йошкар-Оле IT-институт. Выручка ООО «Ричмедиа» (юрлицо iSpring) в 2023 году составила 2,2 млрд рублей (1,6 млрд рублей в 2022-м), а чистая прибыль — 792 млн рублей.
Фото на обложке: JetKat / Shutterstock
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