Уральские IT-специалисты пригласили коллег со всей России стать донорами крови

IT-специалистов со всей России пригласили принять участие в акции «Неделя IT-донора». Она пройдет с 29 ноября по 3 декабря. Проект придумали уральские айтишники, чтобы помочь восполнить недостаток донорской крови — из-за пандемии коронавируса ее нехватка только увеличилась.

О начале «Недели IT-донора» RB.ru рассказал представитель проекта. Акция пройдет с 29 ноября по 3 декабря, участвовать в ней может каждый. Цель проекта – создать активное донорское комьюнити из специалистов IT-отрасли, которые готовы сдавать кровь, пояснили авторы проекта.

«В IT-отрасли работает около 2 млн человек, если на горизонте 5 лет донорами станут хотя бы 10-20% из них – это будет уже очень значительный вклад. И пример для других отраслей», – подчеркнули авторы проекта.

Первая «Неделя IT-донора» состоялась в Екатеринбурге в ноябре 2020 года. По ее результатам было собрано 46 литров крови. По итогам акции более 400 человек смогли получить необходимую помощь. Второй этап проект вышел на федеральный уровень и состоялся в июне 2021 года.

RB.ru рассказывали, насколько остро в России стоит проблема нехватки донорской крови. Согласно данным Национального фонда развития здравоохранения, в 2020 году из-за пандемии коронавируса половина российских доноров перестали сдавать кровь.

Авторы проекта создали telegram-чат, где можно задать любые вопросы, относящиеся к проекту. Подробности самого проекта описаны на сайте «Недели IT-донора».

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