Мировые IT-гиганты могут быть оштрафованы на миллиарды долларов из-за нового закона ЕС

Bloomberg подсчитал, во сколько мировым IT-гигантам, таким как Google и Amazon, обойдется новый закон Евросоюза. Он кардинально поменяет правила использования конфиденциальных данных пользователей, из-за чего компании могут быть оштрафованы на десятки миллиардов долларов.
Евросоюз закончил работу над новым законопроектом, который получил название «О цифровых рынках».
Описанные в документе регламенты в частности кардинально меняют правила использования персональных данных пользователей, таких как раса, половая и расовая принадлежности, а также полностью запрещают таргетировать рекламу на несовершеннолетних.
Кроме того, IT-компании будут обязаны отчитываться перед регулирующими органами о незаконном и вредоносном контенте на своих платформах, а также раскрывать алгоритмы работы сервисов полиции и других силовым ведомствам.
Если закон вступит в силу в текущей редакции, то компании, которые нарушат его, будут оштрафованы на 6% от мировых продаж за год. Таким образом, подсчитало агентство, Google может получить штраф в размере 14 млрд евро, Amazon – 26 млрд евро.
Ожидается, что закон будет принят в 2024 году, отметил Bloomberg.
Фото на обложке: Maxim Studio /
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