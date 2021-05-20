Каждый десятый рекрутер признался в нехватке знаний для найма IT-специалистов

Более половины рекрутеров уверены, что хорошо знакомы с особенностями IT-специальностей, для которых подбирают кандидатов. Не хватает знаний для найма айтишников каждому десятому HR-менеджеру. Такие результаты были получены в ходе опроса платформы All Cups от Mail.ru Group и hh.ru.

Для оценки технических навыков кандидатов 39% нужно привлекать специалистов, только каждый пятый может самостоятельно оценить, обладает ли кандидат заявленными техническими навыками.

Как результат — почти половина (46%) рекрутеров хотя бы иногда сталкиваются с ситуацией, когда подобранный на вакансию специалист в итоге не подошел по навыкам. 23% респондентов отмечают, что кандидаты указывают в резюме не соответствующие действительности данные — навыки, которыми не владеют, или опыт, которого на самом деле у человека не было.

Подавляющее большинство HR-специалистов (82%) сталкивались с наймом на новые ИТ-вакансии, в которых они ничего не понимают. Треть рекрутеров постоянно испытывают сложности с подбором специалистов на сложные и редкие позиции.

Как рекрутеры повышают уровень своих знаний в IT:

47% используют нетворкинг с коллегами из других компаний;

45% посещают вебинары/лекций, но

30% респондентов ничего не делают;

3% получили специальное техническое образование.

Отмечается, что 95% HR-специалистов традиционно используют сайты по поиску персонала в качестве основного инструмента, и лишь половина пользуются для подбора социальными сетями и мессенджерами.

Почти половина опрошенных хотели бы иметь инструмент для проверки технических навыков кандидатов в онлайн-режиме (тестирование, написание кода и тому подобное). Около 40% говорят, что им не хватает автоматизированного инструмента для оценки навыков кандидатов. Треть мечтает о «переводчике с языка айтишников» (и наоборот), чтобы проще было общаться с кандидатами.

Специальности, по которым рекрутерам приходится закрывать больше всего вакансий — фронтенд-, бэкенд- и фулстек-разработчик: около трети респондентов назвали их самыми популярными. 26% опрошенных чаще всего нанимают тестировщиков, почти столько же (24%) — аналитиков. Реже HR-специалисты сталкиваются с разработчиками игр и архитекторами высоконагруженных систем (5%). Чаще всего HR-специалисты нанимают разработчиков среднего уровня (53%), но сложнее всего находить кандидатов на позицию старшего разработчика.

Большинство (76%) IT-рекрутеров считают, что рынок в этой сфере перегрет, а ожидания кандидатов завышены. На рынке не хватает квалифицированных специалистов, полагают 52% респондентов, еще 44% отмечают высокую конкуренцию со стороны работодателей. Более трети считают одной из главных проблем в ИТ-найме неразвитость HR-бренда работодателя.

Опрос проводился в апреле 2021 года, в нем приняли участие 100 HR-специалистов и рекрутеров, специализирующихся на найме IT-специалистов.

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