Сотрудникам исключенных из реестра IT-компаний сохранят льготную ставку по ипотеке

IT-специалисты смогут сохранить льготную ставку по ипотеке в том случае, если работодателя исключат из реестра аккредитованных при Минцифры IT-компаний, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства.

Льготную процентную ставку по ипотеке увеличат только в том случае, если заемщик уволится и в течение трех месяцев не начнет работать в другой IT-компании, которая находится в реестре.

Сейчас в реестре состоят почти 30 тыс. организаций, среди которых «Яндекс», VK, «Лаборатория Касперского», Positive Technologies и другие. 1 августа Минцифры исключило из реестра более 400 предприятий из-за того, что деятельность в сфере IT не является для них основной.

Среди исключенных компаний оказались Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк», «Тинькофф», «Открытие», «Газпромбанк», МКБ и несколько других крупных банков. Из реестра также убрали Банк России, Национальную систему платежных карт, Московскую биржу и Национальный расчетный депозитарий.

Если заемщик исполняет все условия по кредиту, то лишение компании аккредитации не станет основанием для изменений условий договора, поскольку «в сложившейся ситуации вины заемщика нет», сообщил представитель «Дом.РФ». «Промсвязьбанк», «Росбанк» и «ВТБ» также не будут повышать ставку по ипотечному кредиту при исключении IT-компании из реестра.

Ставку повысят только при увольнении специалиста и его трудоустройства в неаккредитованную компанию и в случае оформления по программе более одного кредита. Если новое место работы IT-специалиста не числится в реестре Минцифры, то ставка по ипотечному кредиту может быть пересчитана до уровня ключевой ставки ЦБ плюс 2,5–4,5 п. п.

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