Минцифры анонсировало прием заявок на отсрочку от призыва для IT-специалистов

Минцифры с 23 января начнет принимать заявки от IT-специалистов на отсрочку от весеннего призыва. Теперь заявки могут подавать не только IT-компании, но и их сотрудники самостоятельно. Чтобы получить отсрочку, специалист должен соответствовать нескольким критериям.

Начало приема заявок Минцифры анонсировало в своем telegram-канале.

Сотрудник IT-компании сможет подать заявку на «Госуслугах» с 23 января по 6 февраля. Если у работника организации нет профиля на платформе, то подать заявку за него может работодатель. На отсрочку могут рассчитывать сотрудники только аккредитованных до 9 февраля 2023 года компаний.

Претендент на отсрочку должен соответствовать нескольким критериям: возраст от 18 до 27 лет, наличие российского гражданства и трудового договора, продолжительность рабочего дня не более 40 часов в неделю, профильное высшее образование, соответствующий требованиям трудовой опыт.

До 9 февраля компания-работодатель проверит данные сотрудников и направит их в Минцифры, которое подтвердит списки и передаст Минобороны. Призывная комиссия примет решение до конца весеннего призыва – 15 июля.

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