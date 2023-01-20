Минцифры анонсировало прием заявок на отсрочку от призыва для IT-специалистов

Минцифры с 23 января начнет принимать заявки от IT-специалистов на отсрочку от весеннего призыва. Теперь заявки могут подавать не только IT-компании, но и их сотрудники самостоятельно. Чтобы получить отсрочку, специалист должен соответствовать нескольким критериям.
Начало приема заявок Минцифры анонсировало в своем telegram-канале.
Сотрудник IT-компании сможет подать заявку на «Госуслугах» с 23 января по 6 февраля. Если у работника организации нет профиля на платформе, то подать заявку за него может работодатель. На отсрочку могут рассчитывать сотрудники только аккредитованных до 9 февраля 2023 года компаний.
Претендент на отсрочку должен соответствовать нескольким критериям: возраст от 18 до 27 лет, наличие российского гражданства и трудового договора, продолжительность рабочего дня не более 40 часов в неделю, профильное высшее образование, соответствующий требованиям трудовой опыт.
До 9 февраля компания-работодатель проверит данные сотрудников и направит их в Минцифры, которое подтвердит списки и передаст Минобороны. Призывная комиссия примет решение до конца весеннего призыва – 15 июля.
Фото на обложке: Tsuguliev /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 IT-льготы Минцифры — инструкция по получению и использованию
- 2 Валютные вклады россиян в иностранных банках выросли в 2,2 раза за год
- 3 Проверки IT-бизнеса на утечки данных могут вывести из-под моратория
- 4 Bloomberg рассказал о смешивании российского сорта нефти с другими в Сингапуре для обхода санкций
- 5 Причиной декабрьского обвала рубля стало снижение объемов валютной выручки у экспортеров — ЦБ
ВОЗМОЖНОСТИ
20 января 2023
23 января 2023
25 января 2023