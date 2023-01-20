Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Минцифры анонсировало прием заявок на отсрочку от призыва для IT-специалистов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Минцифры с 23 января начнет принимать заявки от IT-специалистов на отсрочку от весеннего призыва. Теперь заявки могут подавать не только IT-компании, но и их сотрудники самостоятельно. Чтобы получить отсрочку, специалист должен соответствовать нескольким критериям.

Минцифры анонсировало прием заявок на отсрочку от призыва для IT-специалистов

Начало приема заявок Минцифры анонсировало в своем telegram-канале.

Сотрудник IT-компании сможет подать заявку на «Госуслугах» с 23 января по 6 февраля. Если у работника организации нет профиля на платформе, то подать заявку за него может работодатель. На отсрочку могут рассчитывать сотрудники только аккредитованных до 9 февраля 2023 года компаний.

Претендент на отсрочку должен соответствовать нескольким критериям: возраст от 18 до 27 лет, наличие российского гражданства и трудового договора, продолжительность рабочего дня не более 40 часов в неделю, профильное высшее образование, соответствующий требованиям трудовой опыт. 

До 9 февраля компания-работодатель проверит данные сотрудников и направит их в Минцифры, которое подтвердит списки и передаст Минобороны. Призывная комиссия примет решение до конца весеннего призыва – 15 июля.

Фото на обложке: Tsuguliev / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 IT-льготы Минцифры — инструкция по получению и использованию
  2. 2 Валютные вклады россиян в иностранных банках выросли в 2,2 раза за год
  3. 3 Проверки IT-бизнеса на утечки данных могут вывести из-под моратория
  4. 4 Bloomberg рассказал о смешивании российского сорта нефти с другими в Сингапуре для обхода санкций
  5. 5 Причиной декабрьского обвала рубля стало снижение объемов валютной выручки у экспортеров — ЦБ

ВОЗМОЖНОСТИ

20 января 2023

ИТ-олимпиада «Траектория будущего»

23 января 2023

Yandex Cloud Boost

25 января 2023

Акселератор «МЕДСИ»

Все ВОЗМОЖНОСТИ