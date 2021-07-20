IT-гигантам без представительства в России перекроют поступление платежей

Роскомнадзор составит черный список иностранных IТ-компаний без представительства в России, а банки будут блокировать денежные переводы в их пользу. Таким образом, компании могут лишиться российских денег.

С 1 июля вступил в силу закон, согласно которому все IТ-гиганты (Google, Facebook, Twitter, TikTok и другие) должны открыть филиалы, представительства в России или создать российские юридические лица до 1 января 2022 года.

Действие закона распространяется на владельцев иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей. Среди целей закона — сделать прозрачными финансовые потоки, проходящие через иностранные IТ-компании.

За невыполнение требований предусмотрены запрет на рекламу, поисковую выдачу, сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу компании.

Также среди наказаний за отказ «приземляться» в законе есть и ограничение платежей и переводов. Минцифры разработало проект, который описывает, как именно эти платежи будут ограничивать, сообщают «Ведомости». Документ будет проходить общественное обсуждение до 18 августа.

Планируется составить два ­перечня, вести их поручат Роскомнадзору.

Первый будет включать компании, которые не исполнили закон. Банки обяжут заблокировать любой вид денежного перевода (по карте, онлайн) в пользу нарушителей из черного списка.

Во второй перечень попадут иностранные поставщики платежных услуг (но не иностранные банки), которые принимают платежи и переводы в пользу компаний из первого списка. Поставщикам платежных услуг Роскомнадзор предварительно отправит предупреждение. На устранение нарушения у компании будет 30 дней. При повторном нарушении платежного поставщика ведомство добавит в реестр.

У компаний из черных списков останется возможность быть исключенными из них: решение можно будет оспорить в суде или уведомить Роскомнадзор о том, что компания выполнила закон. Тогда сведения будут удалены в течение трех рабочих дней. Реестры ведомства будут общедоступными, за исключением персональных данных, содержащихся в них.

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Фото: Unsplash