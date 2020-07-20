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Эксперты рассказали, как изменились зарплаты IT-специалистов в первой половине 2020 года

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Средняя зарплата всех IT-специалистов по итогам первого полугодия 2020 года составила 108 тысяч рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%. Об этом говорится в исследовании сервиса развития карьеры в IT «Хабр Карьера».

Эксперты рассказали, как изменились зарплаты IT-специалистов в первой половине 2020 года

Отмечается, что рост зарплат в IT-сфере был зафиксирован в основном за счет роста зарплат москвичей.

Так, в Москве средняя зарплата составила 150 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 120 тысяч рублей, в остальных регионах — 80 тысяч рублей.

«Хабр Карьера»

Больше всех выросли зарплаты администраторов (на 23%, до 91 тысячи рублей), также прибавили в деньгах маркетологи (на 14%, до 80 тысяч рублей) и разработчики (на 9%, до 120 тысяч рублей), остальные остались без изменений. Зарплаты администраторов выросли за счет роста в регионах. Зарплата дизайнеров увеличилась в Петербурге и упала в регионах.

«Хабр Карьера»

Больше всего по итогам первого полугодии 2020 году айтишники зарабатывали в «Авито» (медиана — 200 тысяч рублей). Лидер второго полугодия 2019 года Ozon перешел на второе место с медианной зарплатой айтишников в 180 тысяч рублей.
«Альфа-банк», Luxsoft и Mail.ru сохранили свои позиции, как и по итогам первого полугодия 2019 года. 
Зарплату фрилансеров составила 85 тысяч рублей, увеличившись на 6%.
«Хабр Карьера»
Фото: Unsplash

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