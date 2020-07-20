Средняя зарплата всех IT-специалистов по итогам первого полугодия 2020 года составила 108 тысяч рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%. Об этом говорится в исследовании сервиса развития карьеры в IT «Хабр Карьера».

Эксперты рассказали, как изменились зарплаты IT-специалистов в первой половине 2020 года