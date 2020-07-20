Эксперты рассказали, как изменились зарплаты IT-специалистов в первой половине 2020 года
Средняя зарплата всех IT-специалистов по итогам первого полугодия 2020 года составила 108 тысяч рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%. Об этом говорится в исследовании сервиса развития карьеры в IT «Хабр Карьера».
Отмечается, что рост зарплат в IT-сфере был зафиксирован в основном за счет роста зарплат москвичей.
Так, в Москве средняя зарплата составила 150 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 120 тысяч рублей, в остальных регионах — 80 тысяч рублей.
«Хабр Карьера»
Больше всех выросли зарплаты администраторов (на 23%, до 91 тысячи рублей), также прибавили в деньгах маркетологи (на 14%, до 80 тысяч рублей) и разработчики (на 9%, до 120 тысяч рублей), остальные остались без изменений. Зарплаты администраторов выросли за счет роста в регионах. Зарплата дизайнеров увеличилась в Петербурге и упала в регионах.
«Хабр Карьера»
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