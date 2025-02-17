Медианная зарплата айтишников в Москве превысила 220 тыс. рублей

Медианная зарплата IT-специалистов в Москве во второй половине 2024 года выросла на 10% к первому полугодию, до 221 тыс. рублей. Разрыв зарплат айтишников в столице и регионах превысил 70 тыс. рублей, говорится в исследовании «Хабр Карьеры», которое есть у RB.RU.

«Медианная зарплата — это как средняя, только точнее. Это уровень, выше и ниже которого получает зарплату одинаковое количество специалистов», — пояснили авторы исследования. По их данным, по России медианная зарплата IT-специалистов составляет 180 тыс. рублей, это на 19% больше, чем в первом полугодии.

В лидерах по размеру медианной зарплаты, помимо Москвы, оказались Санкт-Петербург (184 тыс. рублей, рост на 12%), Нижний Новгород (170 тыс. рублей, +21%), Новосибирск (165 тыс. рублей, +10%) и Самара (165 тыс. рублей, +18%).

В регионах России медианная зарплата выросла на 15%, до 150 тыс. рублей. Однако там айтишники получают меньше на 17%, чем в среднем по рынку. В первом полугодии разница составляла 11%.

Наименьшая медианная зарплата IT-специалистов во втором полугодии наблюдалась в Уфе (141 тыс. рублей, +1%), Челябинске (140 тыс. рублей, +2%) и Омске (133 тыс. рублей, +11%).

Аналитики «Хабр Карьеры» также поделились данными о зарплате айтишников в различных сферах. Ощутимее всего выросли зарплаты специалистов по информационной безопасности (на 21%, до 157 тыс. рублей) и тестировщиков (на 20%, до 150 тыс. рублей). В разработке зарплаты увеличились на 12%, до 205 тыс. рублей, а в менеджменте, администрировании и дизайне — на 11%, до 200 тыс., 167 тыс. и 102 тыс. рублей соответственно.

Самые высокооплачиваемые языки программирования — Objective-С (350 тыс. рублей), Elixir и Golang (по 300 тыс. рублей), а также Kotlin и Swift (296 тыс. и 295 тыс. рублей соответственно). Самые низкооплачиваемые — специалисты в Python и C, которые получают 200 тыс. рублей.

Всего в исследовании приняли участие 66 тыс. IT-специалистов из разных городов и компаний России. Исследование основано на данных о зарплатах айтишников, которые они сами указали в калькуляторе «Хабр Карьеры».

В начале февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты сервисов по поиску работы сообщил, что в России спрос на специалистов по информационной безопасности в прошлом году увеличился на 17–50%, при этом число резюме упало на 6%. В hh.ru отмечали, что количество вакансий за год выросло на 17%, до 27,3 тыс. объявлений, в SuperJob зафиксировали рост на 50%, в «Хабр Карьере» — на 18%.

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