Российские IT-специалисты рассказали, как пришли в профессию

Несмотря на высокий уровень заработной платы в отрасли, только 20% IT-специалистов считают деньги решающим фактором при устройстве на работу. Половина специалистов выбирает IT, исходя из своих способностей и увлечений, а каждый десятый считает, что попал в эту сферу случайно. Каждый пятый специалист пришел в IT, окончив курсы.

IT чаще всего — первая специальность опрошенных, почти половина из них всегда трудилась в сфере разработки. Из тех, кто пришел в IT из другой сферы, половина — инженеры. Почти 40% считают IT образом жизни, а каждый пятый специалист назвал технологии своим призванием.

Средний возраст специалистов — 22-28 лет. Лишь 21% опрошенных Ozon IT-специалистов женщины.

В топ-3 популярных специальностей вошли разработка (3 из 4 опрошенных — программисты), тестирование (6% опрошенных) и менеджмент проектов (чуть больше 2%).

