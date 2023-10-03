Количество IT-вакансий в России выросло на 10% за год

За год в России вакансий в IT-сфере выросло на 10%. Чаще всего ищут специалистов в следующих сегментах: разработка и программирование, внедрение и сопровождение программного обеспечения, инжиниринг, информационная безопасность,
аналитика.
Также в IT-сфере быстрее других растет зарплатное предложение: за год оно увеличилось на 7,9% в номинальном выражении без учета инфляции. Больше всего зарплатное предложение выросло для системных архитекторов — в среднем им предлагают 350 тыс. рублей, а максимально — 600 тыс. рублей, пишет РБК со ссылкой на SuperJob.
Программистам Java предлагают платить 300 тыс. рублей в среднем и 500 тыс. рублей максимально. Инженерам DevOps — 280 тыс. рублей в среднем и 500 тыс. рублей максимально. Программистам Python и PHP — 270 тыс. рублей в среднем и 550 тыс. рублей максимально. Android-разработчикам предлагают 270 тыс. рублей, а максимально — 500 тыс. рублей.
- Согласно опросу, главным мифом, который «бесит» айтишников, стала их высокая зарплата. Большинство стереотипных высказываний IT-специалисты слышат в социальных сетях. Каждый третий назвал возможность починить любую технику главным стереотипом о своей работе. Столько же отметили, что главным стереотипом является понимание IT как исключительно мужской профессии.
Фото на обложке: Unsplash
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