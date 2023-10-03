За год в России вакансий в IT-сфере выросло на 10%. Чаще всего ищут специалистов в следующих сегментах: разработка и программирование, внедрение и сопровождение программного обеспечения, инжиниринг, информационная безопасность,

аналитика.

Количество IT-вакансий в России выросло на 10% за год