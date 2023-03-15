Зарубежным IT-специалистам упростили получение ВНЖ в России

Зарубежные IT-специалисты смогут получить вид на жительство и трудоустроиться в России по упрощенным правилам. Разрешение касается также и членов их семей, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Специалисты смогут заключать трудовые или гражданско-правововые договоры с аккредитованными IT-компаниями без разрешения на работу.
Для получения ВНЖ понадобится паспорт, договор с работодателем, документ об образовании. Вид на жительство будет выдаваться подразделением по вопросам миграции территориального органа МВД России в течение трех месяцев с момента подачи заявления.
Ранее Антон Башарин, CTO, руководитель разработки платформы DevSecOps Swordfish Security, рассказал RB.RU, какие IT-специалисты сейчас наиболее востребованы и как небольшим и средним по размеру компаниям привлекать профессионалов в условиях ограниченных ресурсов.
Фото на обложке: victoras /
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