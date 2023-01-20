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Популярность бьюти-процедур, казахстанские ЦОДы привлекают клиентов из России: главное 20 января

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Самыми популярными услугами названы бьюти-процедуры, выручка российских разработчиков ОС продолжает расти, казахстанские ЦОДы привлекают клиентов из России и другие события 20 января — в дайджесте RB.RU.

Популярность бьюти-процедур, казахстанские ЦОДы привлекают клиентов из России: главное 20 января

Бизнес

  • В России среди наиболее популярных услуг в 2022 году оказались бьюти-процедуры. Спрос на них вырос на 53%. Средняя цена по стране за одну услугу составила 800 рублей.
  • Выручка российских разработчиков операционных систем по итогам 2022 года кратно выросла за счет спроса со стороны корпоративных потребителей, который стимулировали ужесточившиеся требования по импортозамещению и западные санкции. 
  • Доля российских компаний, которые размещают данные в коммерческих дата-центрах Казахстана, увеличилась с 2-3% в 2021 году до 8% в 2022 году.

Сервисы

  • Более половины государственных информационных систем в России могут в любой момент остаться без обслуживания инфраструктуры. На январь 2023 года около 4000 таких решений зависят от иностранного оборудования или зарубежного ПО.

Транспорт

  • Авиакомпания-лоукостер «Победа» вывела из реестра Бермудских островов или же дерегистрировала 17 из 41 имеющегося у него Boeing 737-800. Это дает возможность лизинговым компаниям получать платежи в рублях.
  • За 2022 год работу приостановили девять российских авиакомпаний. Часть из них осталась без сертификатов эксплуатанта или самостоятельно остановила полеты из-за санкций.

Фото на обложке: Parilov / Shutterstock

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