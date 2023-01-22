Россияне чаще других иностранцев в 2022 году открывали бизнес в Турции, Финляндия заморозила российские активы на €187 млн, крупные американские компании проводят рекордные сокращения персонала и другие новости этого дня.

Российский бизнес в Турции, электрокары Aurus, массовые увольнения в США: главное для бизнеса 22 января