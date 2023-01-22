Российский бизнес в Турции, электрокары Aurus, массовые увольнения в США: главное для бизнеса 22 января

Ахмед Садулаев
Россияне чаще других иностранцев в 2022 году открывали бизнес в Турции, Финляндия заморозила российские активы на €187 млн, крупные американские компании проводят рекордные сокращения персонала и другие новости этого дня.
Российский бизнес в Турции, электрокары Aurus, массовые увольнения в США: главное для бизнеса 22 январяАхмед Садулаев
Мир
- Финляндия в рамках санкций заморозила российские активы на €187 млн. «Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты», — уточнил представитель МИД страны.
- В 2022 году в Турции было создано более 20 тыс. компаний с иностранным капиталом, из которых большинство открыли россияне — свыше 1,5 тыс.
- Ввести потолок цен на российские нефтепродукты будет сложнее, чем на нефть, считает министр финансов США Джанет Йеллен.
- Бразилия и Аргентина готовятся объявить о начале работы над запуском единой валюты.
Бизнес
- Крупные американские компании с начала 2023 года уволили почти 60 тыс. сотрудников — это половина уволенных в течение всего прошлого года.
- Microsoft закрывает свою VR-соцсеть AltspaceVR.
- Илон Маск опроверг информацию о том, что после сокращений в Twitter осталось около 1,3 тыс. штатных сотрудников. По подсчетам миллиардера, их на тысячу больше.
- Также глава Twitter анонсировал запуск более дорогой подписки, которая позволит не просматривать рекламу.
Транспорт
- Российские автомобили класса люкс Aurus будут также выпускаться в электрической версии, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.
- Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука сообщил, что африканская страна обсуждает запуск прямых рейсов из РФ в Кейптаун.
- В Стамбуле запустили самую скоростную в Европе линию метро в аэропорт. По сообщениям местных властей, скорость поездов на ней составит 90-120 км/ч.
Фото: Unsplash
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