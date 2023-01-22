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Российский бизнес в Турции, электрокары Aurus, массовые увольнения в США: главное для бизнеса 22 января

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Россияне чаще других иностранцев в 2022 году открывали бизнес в Турции, Финляндия заморозила российские активы на €187 млн, крупные американские компании проводят рекордные сокращения персонала и другие новости этого дня.

Российский бизнес в Турции, электрокары Aurus, массовые увольнения в США: главное для бизнеса 22 января

Мир

  • Финляндия в рамках санкций заморозила российские активы на €187 млн. «Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты», — уточнил представитель МИД страны.
  • В 2022 году в Турции было создано более 20 тыс. компаний с иностранным капиталом, из которых большинство открыли россияне — свыше 1,5 тыс.
  • Ввести потолок цен на российские нефтепродукты будет сложнее, чем на нефть, считает министр финансов США Джанет Йеллен.
  • Бразилия и Аргентина готовятся объявить о начале работы над запуском единой валюты.

Бизнес

  • Крупные американские компании с начала 2023 года уволили почти 60 тыс. сотрудников — это половина уволенных в течение всего прошлого года.
  • Microsoft закрывает свою VR-соцсеть AltspaceVR.
  • Илон Маск опроверг информацию о том, что после сокращений в Twitter осталось около 1,3 тыс. штатных сотрудников. По подсчетам миллиардера, их на тысячу больше.
  • Также глава Twitter анонсировал запуск более дорогой подписки, которая позволит не просматривать рекламу.

Транспорт

  • Российские автомобили класса люкс Aurus будут также выпускаться в электрической версии, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.
  • Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука сообщил, что африканская страна обсуждает запуск прямых рейсов из РФ в Кейптаун.
  • В Стамбуле запустили самую скоростную в Европе линию метро в аэропорт. По сообщениям местных властей, скорость поездов на ней составит 90-120 км/ч.

Фото: Unsplash

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