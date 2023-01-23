Самые актуальные ниши для бизнеса, льготная ставка налога на прибыль для IT-компаний: главное 23 января

Карина Пардаева
ЦБ планирует модернизировать почтовый сервис и службу каталогов, аналитики назвали самые перспективные ниши для бизнеса в 2023 году, цены на аренду жилья могут вырасти на 15% и другие новости 23 января — в обзоре RB.RU.
Самые актуальные ниши для бизнеса, льготная ставка налога на прибыль для IT-компаний: главное 23 январяКарина Пардаева
Россия
- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что указ президента о мобилизации предусматривает не только призыв нужного числа людей, но и другие мероприятия, поэтому продолжает действовать.
- Каждый четвертый россиянин хотел бы переехать в другой город для комфортной жизни на пенсии, показал опрос «Работы. ру» и «СберНПФ». В топ-5 самых подходящих российских городов для комфортной жизни на пенсии вошли Сочи, Санкт-Петербург, Анапа, Москва, Краснодар.
Финансы
- «Сбер» в начале февраля начнет тестировать платежный стикер, который позволяет совершать оплату в одно касание. В банке говорят, что, в первую очередь, технология пригодится владельцам айфонов.
- О запуске и доставке собственных платежных стикеров также сообщил «Альфа-Банк». Первые 5 тыс. человек получат их бесплатно, сообщила кредитная организация. Стикеры выпущены на базе платежной системы «Мир». Также платежные стикеры тестируют ВТБ и «Почта-Банк».
- Банк России среди первых проектов импортозамещения собирается модернизировать почтовый сервис и службу каталогов. На тестирование новых решений от российских компаний регулятор собирается потратить около 40 млн рублей.
- Россияне смогут взять кредитные каникулы по любому виду потребзаймов с марта 2023 года. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков: закон планируется принять до конца февраля.
Бизнес
- Миллиардер Алишер Усманов объявил о выходе на пенсию и отходе от активной деятельности. Об этом он уведомил Российский союз промышленников и предпринимателей, попросив освободить его от членства в Бюро правления организации.
- На российском рынке освободилось достаточное количество ниш для бизнеса после ухода международных брендов. Аналитики назвали самые перспективные в 2023 году — AI, EdTech, MarTech, AgroTech и Web 3.0.
- «Яндекс.Маркет» начал развивать сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в небольших населенных пунктах, тогда как ранее делал это только в крупных городах-миллионниках. ПВЗ теперь можно открыть там, где живут до 50 тыс. человек.
- В 2022 году выручка кинотеатров от проката российских фильмов выросла с 10,4 млрд рублей до 12 млрд рублей. Доля проката составила 51% вместо 25% в 2021 году.
- Цены на арендное жилье в России к весне могут подняться до 15%. За последний месяц они уже выросли до 6% в некоторых городах. Это происходит из-за сокращения объема предложения после заметного роста осенью 2022 года.
- В конце 2022 года российские разработчики ПО попросили Минцифры о продлении льготной ставки налога на прибыль для аккредитованных IT-компаний. Компании предложили рассмотреть возможность или сделать нулевую ставку бессрочной, или повысить ее до 3%.
- В Казахстане начали открываться рестораны бывшего McDonald's, но без названия. Новое название представят в ближайшее время, добавил гендиректор Food Solutions KZ Асет Машанов.
Сервисы
- Telegram по итогам 2022 года впервые обогнал WhatsApp по объему трафика пользователей, подсчитали операторы «большой четверки». К началу 2023 года его доля превысила 60–80% от общего объема. Причины: Telegram становится полноценным медиа за счет большого числа каналов, также это большой рекламный ресурс, источник заработка для блогеров и инфлюенсеров.
- Российские книжные сервисы и издательства начали активно внедрять технологии искусственного интеллекта для озвучивания аудиокниг. В перспективе такие алгоритмы могут помочь в разы ускорить и удешевить производство в сегменте.
Фото на обложке: G-Stock Studio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 FT: Бразилия и Аргентина обсуждают создание общей валюты
- 2 Morgan Stanley на 10% снизил годовую компенсацию гендиректора за 2022 год
- 3 Прокуратура обнародовала подлежащие конфискации активы основателя FTX — $700 млн
- 4 «Я работаю финансовым аналитиком в США» — как начать успешную карьеру в финансах в Америке
- 5 Инвестиционные итоги — 2022: что произошло в прошлом году? Ключевые события
ВОЗМОЖНОСТИ
23 января 2023
25 января 2023
Популярное
Архив rb.ru