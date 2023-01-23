ЦБ планирует модернизировать почтовый сервис и службу каталогов, аналитики назвали самые перспективные ниши для бизнеса в 2023 году, цены на аренду жилья могут вырасти на 15% и другие новости 23 января — в обзоре RB.RU.

Самые актуальные ниши для бизнеса, льготная ставка налога на прибыль для IT-компаний: главное 23 января