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Самые актуальные ниши для бизнеса, льготная ставка налога на прибыль для IT-компаний: главное 23 января

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

ЦБ планирует модернизировать почтовый сервис и службу каталогов, аналитики назвали самые перспективные ниши для бизнеса в 2023 году, цены на аренду жилья могут вырасти на 15% и другие новости 23 января — в обзоре RB.RU.

Самые актуальные ниши для бизнеса, льготная ставка налога на прибыль для IT-компаний: главное 23 января

Россия

  • Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что указ президента о мобилизации предусматривает не только призыв нужного числа людей, но и другие мероприятия, поэтому продолжает действовать.
  • Каждый четвертый россиянин хотел бы переехать в другой город для комфортной жизни на пенсии, показал опрос «Работы. ру» и «СберНПФ».  В топ-5 самых подходящих российских городов для комфортной жизни на пенсии вошли Сочи, Санкт-Петербург, Анапа, Москва, Краснодар.

Финансы

  • «Сбер» в начале февраля начнет тестировать платежный стикер, который позволяет совершать оплату в одно касание. В банке говорят, что, в первую очередь, технология пригодится владельцам айфонов. 
  • О запуске и доставке собственных платежных стикеров также сообщил «Альфа-Банк». Первые 5 тыс. человек получат их бесплатно, сообщила кредитная организация. Стикеры выпущены на базе платежной системы «Мир». Также платежные стикеры тестируют ВТБ и «Почта-Банк».
  • Банк России среди первых проектов импортозамещения собирается модернизировать почтовый сервис и службу каталогов. На тестирование новых решений от российских компаний регулятор собирается потратить около 40 млн рублей.
  • Россияне смогут взять кредитные каникулы по любому виду потребзаймов с марта 2023 года. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков: закон планируется принять до конца февраля.

Бизнес

  • Миллиардер Алишер Усманов объявил о выходе на пенсию и отходе от активной деятельности. Об этом он уведомил Российский союз промышленников и предпринимателей, попросив освободить его от членства в Бюро правления организации. 
  • На российском рынке освободилось достаточное количество ниш для бизнеса после ухода международных брендов. Аналитики назвали самые перспективные в 2023 году — AI, EdTech, MarTech, AgroTech и Web 3.0.
  • «Яндекс.Маркет» начал развивать сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в небольших населенных пунктах, тогда как ранее делал это только в крупных городах-миллионниках.   ПВЗ теперь можно открыть там, где живут до 50 тыс. человек. 
  • В 2022 году выручка кинотеатров от проката российских фильмов выросла с 10,4 млрд рублей до 12 млрд рублей. Доля проката составила 51% вместо 25% в 2021 году.
  • Цены на арендное жилье в России к весне могут подняться до 15%. За последний месяц они уже выросли до 6% в некоторых городах. Это происходит из-за сокращения объема предложения после заметного роста осенью 2022 года.
  • В конце 2022 года российские разработчики ПО попросили Минцифры о продлении льготной ставки налога на прибыль для аккредитованных IT-компаний. Компании предложили рассмотреть возможность или сделать нулевую ставку бессрочной, или повысить ее до 3%.
  • В Казахстане начали открываться рестораны бывшего McDonald's, но без названия. Новое название представят в ближайшее время, добавил гендиректор Food Solutions KZ Асет Машанов.

Сервисы

  • Telegram по итогам 2022 года впервые обогнал WhatsApp по объему трафика пользователей, подсчитали операторы «большой четверки». К началу 2023 года его доля превысила 60–80% от общего объема.  Причины: Telegram становится полноценным медиа за счет большого числа каналов, также это большой рекламный ресурс, источник заработка для блогеров и инфлюенсеров. 
  • Российские книжные сервисы и издательства начали активно внедрять технологии искусственного интеллекта для озвучивания аудиокниг. В перспективе такие алгоритмы могут помочь в разы ускорить и удешевить производство в сегменте.

Фото на обложке: G-Stock Studio / Shutterstock

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