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Заинтересованность разработчиков Индией, усиленная электронная подпись: главное 24 января

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Бизнесу из дружественных стран упростят доступ на фондовый рынок РФ, ЦБ обязал микрофинансовые организации при оформлении онлайн-займов проверять личность клиента по конкретным параметрам и другие события 24 января — в дайджесте RB.RU.

Заинтересованность разработчиков Индией, усиленная электронная подпись: главное 24 января

Россия

  • Граждане смогут давать в электронном виде разрешение на обработку персональных данных банкам и страховщикам только с помощью усиленной электронной подписи, узнал «Ъ».

Финансы

  • Бизнесу из дружественных стран упростят доступ на фондовый рынок России. Также предлагается улушить налоговые условия для иностранцев, в том числе в сфере удаленной идентификации.
  • ЦБ обязал микрофинансовые организации при оформлении онлайн-займов проверять личность клиента по конкретным параметрам, пишут «Ведомости». Это должно сократить количество попыток мошенников оформить кредит по чужим персональным данным, считает регулятор.

Бизнес

  • Российский разработчик AI-решений в области компьютерного зрения VisionLabs приобрел индийскую «дочку» оператора в сфере навигационной деятельности НИС ГЛОНАСС. Сумма сделки не раскрывается.
  • В 2022 году граждане России потратили в 1,5 раза больше на покупки на маркетплейсах. На росте продаж сказались уход иностранных брендов, развитие параллельного импорта, широкий ассортимент товаров, удобный интерфейс и развитая логистика крупных площадок.

Медиа

  • Производителям мультфильмов в России хватит лицензий на западный софт только до лета, а парка компьютерной техники хватит на два-три года стабильной работы. Об этом РБК рассказала Юлия Немчина, глава «Рики» — создателя мультсериалов «Смешарики» и «Фиксики».

Фото на обложке: AlexAnton / Shutterstock

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