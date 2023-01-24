Бизнесу из дружественных стран упростят доступ на фондовый рынок РФ, ЦБ обязал микрофинансовые организации при оформлении онлайн-займов проверять личность клиента по конкретным параметрам и другие события 24 января — в дайджесте RB.RU.

Заинтересованность разработчиков Индией, усиленная электронная подпись: главное 24 января