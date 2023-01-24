Заинтересованность разработчиков Индией, усиленная электронная подпись: главное 24 января

Карина Пардаева
Бизнесу из дружественных стран упростят доступ на фондовый рынок РФ, ЦБ обязал микрофинансовые организации при оформлении онлайн-займов проверять личность клиента по конкретным параметрам и другие события 24 января — в дайджесте RB.RU.
Заинтересованность разработчиков Индией, усиленная электронная подпись: главное 24 январяКарина Пардаева
Россия
- Граждане смогут давать в электронном виде разрешение на обработку персональных данных банкам и страховщикам только с помощью усиленной электронной подписи, узнал «Ъ».
Финансы
- Бизнесу из дружественных стран упростят доступ на фондовый рынок России. Также предлагается улушить налоговые условия для иностранцев, в том числе в сфере удаленной идентификации.
- ЦБ обязал микрофинансовые организации при оформлении онлайн-займов проверять личность клиента по конкретным параметрам, пишут «Ведомости». Это должно сократить количество попыток мошенников оформить кредит по чужим персональным данным, считает регулятор.
Бизнес
- Российский разработчик AI-решений в области компьютерного зрения VisionLabs приобрел индийскую «дочку» оператора в сфере навигационной деятельности НИС ГЛОНАСС. Сумма сделки не раскрывается.
- В 2022 году граждане России потратили в 1,5 раза больше на покупки на маркетплейсах. На росте продаж сказались уход иностранных брендов, развитие параллельного импорта, широкий ассортимент товаров, удобный интерфейс и развитая логистика крупных площадок.
Медиа
- Производителям мультфильмов в России хватит лицензий на западный софт только до лета, а парка компьютерной техники хватит на два-три года стабильной работы. Об этом РБК рассказала Юлия Немчина, глава «Рики» — создателя мультсериалов «Смешарики» и «Фиксики».
Фото на обложке: AlexAnton /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Крупнейшие американские банки запустят цифровой кошелек — WSJ
- 2 Самые актуальные ниши для бизнеса, льготная ставка налога на прибыль для IT-компаний: главное 23 января
- 3 FT: Бразилия и Аргентина обсуждают создание общей валюты
- 4 «Я работаю финансовым аналитиком в США» — как начать успешную карьеру в финансах в Америке
- 5 Инвестиционные итоги — 2022: что произошло в прошлом году? Ключевые события
ВОЗМОЖНОСТИ
25 января 2023
26 января 2023
Популярное
Архив rb.ru