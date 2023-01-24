«Газпромбанк» попросил клиентов не проводить международные переводы в долларах США с 27 января

«Газпромбанк» попросил клиентов не проводить трансграничные переводы в долларах США с 27 января. Решение связано с односторонним прекращением обслуживания корсчетов банка со стороны JPMorgan и Bank of New York Mellon.
О просьбе к клиентам банка не проводить международные переводы в долларах США «Газпромбанк» сообщил в официальном telegram-канале.
Причиной решения в «Газпромбанке» назвали прекращение в одностороннем порядке банками JPMorgan и Bank of New York Mellon обслуживания корсчетов. Это не повлияет на работу «Газпромбанка», обслуживание долларовых депозитов и международные переводы в других валютах.
С 20 июля «Газпромбанк» берет комиссию в размере 3% за любые SWIFT-переводы и зачисления на счета в банке долларов и евро.
В начале спецоперации на Украине США ввели санкции против «Газпромбанка» и других российских кредитных организаций.
Фото на обложке: Ralf Liebhold /
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