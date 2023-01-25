«Билайн» подал иск к ЦБ, ритейлер спортивных товаров Decathlon решил продать свой бизнес в России, Китай стал лидером по поставкам легковых автомобилей в Россию и другие события 25 января.

«Билайн» подал иск к ЦБ, Decathlon решил продать свой бизнес в России: главное 25 января