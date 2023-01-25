«Билайн» подал иск к ЦБ, Decathlon решил продать свой бизнес в России: главное 25 января

Карина Пардаева
«Билайн» подал иск к ЦБ, ритейлер спортивных товаров Decathlon решил продать свой бизнес в России, Китай стал лидером по поставкам легковых автомобилей в Россию и другие события 25 января.
«Билайн» подал иск к ЦБ, Decathlon решил продать свой бизнес в России: главное 25 январяКарина Пардаева
Бизнес
- Российским компаниям дополнительно начислили почти 600 млрд рублей налоговых платежей и штрафов в 2022 году. Это вдвое больше, чем в 2021 году.
- Владелец «Билайна» — «Вымплеком» — подал иск к Банку России. Оператор решил оспорить решение регулятора о выплатах по облигациям зарубежных компаний.
- Французский ритейлер спортивных товаров Decathlon решил продать свой бизнес в России, сообщили источники РБК. Компании в стране принадлежит не менее 135 тыс. кв. м. коммерческой недвижимости.
- В отличие от ТВ и интернета объемы продаж рекламы на радио в 2022 году, по данным «Ъ», не упали и даже смогли показать рост к 2021 году на 5–10%.
Транспорт
- Китай по итогам 2022 года стал лидером среди стран-импортеров легковых автомобилей в Россию. Ввоз за год вырос на 40%.
- Средний чек в сервисах каршеринга вырос на 28%. Участники рынка не ждут снижения цен на услуги аренды автомобилей и в этом году, пишет «Ъ».
Телеком
- В 2023-2024 годах в России планируют начать производить роутеры Wi-Fi 6. За проект отвечает Минцифры. Заказчикам должно быть отгружено не менее 500 тыс. устройств.
Фото на обложке: mojo cp /
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