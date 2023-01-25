В Роскачестве решили проверить игрушки в виде Чебурашки

Роскачество проведет проверку игрушек, изображающих Чебурашку, говорится на сайте ведомства. В пресс-службе указали на большой ажиотаж вокруг знаменитого персонажа после выхода в прокат одноименного фильма. Из-за этого рынок заполонили изделия самого разного качества.

Отмечается, что на фоне популярности кинокартины на рынке появилось много различных изделий преимущественно китайского производства. Приобрести их можно на российских маркетплейсах.

В ведомстве сообщают, что получили уже не одну жалобу от потребителей на качество таких изделий. В родительских сообществах также часто ставят под сомнение безопасность этих игрушек. Чаще всего жалуются на «химический» запах и производственный брак.

«Лабораторные испытания игрушек Чебурашка включат обширный перечень показателей безопасности, в том числе выделение вредных химических веществ, токсичность, раздражающее действие, различные микробиологические показатели», — говорится в сообщении Роскачества.

Кроме того, ведомство исследует прочность изделий, устойчивость краски и проверит наличие сертификатов соответствия. Закупку произведут в маркетплейсах и специализированных детских магазинах.

Ранее «Союзмультфильм» потребовал от Ozon и Wildberries снять с продажи контрафактные изделия, отсылающие к известному персонажу, в связи с авторским правом.

Фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко стал самым кассовым за всю историю российского проката, обогнав «Аватар», который удерживал первенство на протяжении 13 лет. В марте прошлого года крупнейшие голливудские киностудии прекратили показ своих новинок в России в связи с боевыми действиями на территории Украины.

Фото на обложке: cdn-st2.rtr-vesti