«Союзмультфильм» потребовал от Ozon и Wildberries снять с продажи контрафактных «Чебурашек»

От Ozon и Wildberries потребовали снять с продажи контрафактных «Чебурашек». «Союзмультфильм», который владеет исключительными правами на персонажа, считает, что любое использование образов должно происходить в рамках закона.

Киностудия «Союзмультфильм» попросила маркетплейсы Wildberries и Ozon снять с продажи игрушки «Чебурашка», которые посчитала контрафактной продукцией. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление студии.

Фильм «Чебурашка», релиз которого состоялся 1 января 2023 года, стал абсолютным рекордсменом российского кинопроката. По данным «Фонда Кино», общие кинопрокатные сборы российского фильма превысили 3,52 млрд рублей.

На фоне коммерческого успеха резко вырос спрос на книги, игрушки и другие товары, связанные с «Чебурашкой». Например, спрос на повесть «Крокодил Гена и его друзья» на Ozon в январе этого года увеличился на 47% год к году.

В «Союзмультфильме», который с августа 2019 года владеет исключительными правами на использование образа «Чебурашки», потребовали от Ozon и Wildberries снять с продажи контрафактную продукцию и призвали к использованию персонажа в рамках закона.

Фото на обложке: cdn-st2.rtr-vesti