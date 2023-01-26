Майнинг в жилых домах предлагают запретить, куда инвестировать при доходе 60 тыс. рублей: главное 26 января

Карина Пардаева
В России предложили запретить майниг в жилых домах для предотвращения пожаров, Honor и Xiaomi ищут сотрудников для российского офиса, Legrand уйдет из России и другие события для предпринимателей на фоне 337-го дня спецоперации.
Майнинг в жилых домах предлагают запретить, куда инвестировать при доходе 60 тыс. рублей: главное 26 январяКарина Пардаева
Финансы
- Аналитик «Все Займы Онлайн» рассказал, куда инвестировать при доходе 60 тыс. рублей.
- Комиссия Госсовета по энергетике предложила правительству запретить майниг в жилых домах для предотвращения пожаров.
Бизнес
- В параллельный импорт алкогольных брендов, поставки которых приостановили производители, включаются ведущие российские дистрибуторы. Beluga Group может начать продажу ликеров Jagermeister и виски Johnnie Walker.
- Китайские компании Honor и Xiaomi начали размещать вакансии о наборе сотрудников в свои российские офисы. Все опубликованные вакансии датированы 30 декабря и более поздними сроками, узнали «Известия».
- «Магнит» переведет поставки овощей и фруктов на длинные контракты, пишут IZ. При работе по такой модели сеть заранее платит часть денег фермерам, еще до того, как они поставят свою продукцию на полки.
- Рекрутинговые порталы отмечают рост числа вакансий для IT-специалистов, сообщил «Ъ». Ряд компаний уже стали сокращать «удаленщиков» и открывать новые вакансии, а другие, наоборот, регистрируют юрлица за рубежом, чтобы сохранить и оформить там сотрудников.
Технологии
- В законопроекте о принудительном лицензировании объектов авторского и смежного права, куда относится и «недружественное» ПО, появятся два механизма — для бывших лицензиатов и для новых. Обновленную версию законопроекта планируется внести в Госдуму в начале февраля, узнали «Ведомости».
Транспорт
- Французский производитель электрооборудования Legrand уйдет из России. Компания работала в стране с 1993 года, здесь у нее два завода, пишет РБК.
Фото на обложке: Morrowind /
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