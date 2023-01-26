В России предложили запретить майниг в жилых домах для предотвращения пожаров, Honor и Xiaomi ищут сотрудников для российского офиса, Legrand уйдет из России и другие события для предпринимателей на фоне 337-го дня спецоперации.

Майнинг в жилых домах предлагают запретить, куда инвестировать при доходе 60 тыс. рублей: главное 26 января