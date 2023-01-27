Водителей будут штрафовать по фото в приложении «Народный инспектор», Япония ужесточила санкции против России, власти выступили против продажи «Вымпелкома» холдингом Veon российскому топ-менеджменту и другие новости 27 января — в дайджесте RB.RU.

«Народный инспектор», Япония ужесточила санкции против России: главное к утру 27 января