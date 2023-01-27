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«Народный инспектор», Япония ужесточила санкции против России: главное к утру 27 января

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Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Водителей будут штрафовать по фото в приложении «Народный инспектор», Япония ужесточила санкции против России, власти выступили против продажи «Вымпелкома» холдингом Veon российскому топ-менеджменту и другие новости 27 января — в дайджесте RB.RU.

«Народный инспектор», Япония ужесточила санкции против России: главное к утру 27 января

Мир

  • С 3 февраля Япония вводит запрет на экспорт в Россию вакцин и медицинских изделий, а также роботов, радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа.

Россия

  • IT-специалистов на фоне дефицита кадров предложили искать среди геймеров. Уровень подготовки программистов будет перераспределяться в пользу СПО.

Финансы

  • В даркнете увеличилось предложение номинальных аккаунтов для работы на криптобиржах. Они недороги и нередко используются мошенниками для отмывания средств. Однако нынешний рост, по словам экспертов «Ъ», связан в том числе с ограничениями, введенными криптобиржами против россиян. При этом в механизме остается много рисков, в том числе доступа к аккаунту исходного держателя.

Бизнес

  • В 2022 году доля магазинов одежды и обуви в структуре новых сделок по аренде сократилась до минимальных за пять лет 34%, а их место, как пишет «Ъ», теперь занимают операторы сферы услуг и развлечений. 
  • Fix Price нарастила выручку на 20,5% до 277,6 млрд рублей по итогам всего 2022 года. На рост акций дискаунтера в будущем будет влиять увеличение темпа роста продаж и только затем дивидендная политика, сказали эксперты «Ведомостям».
  • Минфин, Минэкономики и ЦБ выступили против продажи «Вымпелкома» холдингом Veon российскому топ-менеджменту компании в ее нынешнем виде.

Технологии

  • Число DDoS-атак на российские IT-системы в 2022 году выросло на 73% по сравнению с 2021 годом, узнали «Ведомости». Больше всего атак было направлено на медиаресурсы и финансовый сектор.
  • Водителей будут штрафовать по фото в новом приложении «Народный инспектор». Сервис на базе «Помощника Москвы» разработает группа компаний «Программный продукт».

Фото на обложке: Vicky Jirayu / Shutterstock

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