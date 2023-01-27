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Минфин, Минэкономики и ЦБ выступили против продажи «Вымпелкома»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минфин, Минэкономики и ЦБ выступили против продажи «Вымпелкома» холдингом Veon российскому топ-менеджменту компании в ее нынешнем виде. Сделка также не устроила держателей еврооблигаций Veon, которые ранее пытались приостановить процесс через суд.

Минфин, Минэкономики и ЦБ выступили против продажи «Вымпелкома»

Сделку направили на доработку «для защиты российских инвесторов, являющихся акционерами компании», сообщил источник «Коммерсанта».

  • В ноябре 2022 года нидерландский холдинг Veon подписал соглашение по продаже «Вымпелкома» (бренд «Билайн») его российским топ-менеджерам. Холдинг мог получить 130 млрд рублей от продажи. Процедуру планирувалось завершить к 1 июня 2023 года. 
  • Сделка сразу вызвала вопросы у регуляторов и кредиторов. Некоторые держателм еврооблигаций начали судебные разбирательства. В связи с этим Veon запустил в Великобритании процедуру урегулирования для получения согласия держателей бондов общей стоимостью $1,2 млрд с погашением в 2023 году на его отсрочку. 
  • В январе 2023 года «Вымпелком» подал в суд на ЦБ. Оператор решил оспорить решение регулятора о выплатах по облигациям зарубежных компаний.

Юристы считают, что правительство намерено придержать сделку до полной определенности с расчетами по долгам. Тем временем, по данным «Ъ», уже начались переговоры о перепродаже «Вымпелкома».

Фото на обложке: NVS my world / Shutterstock

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