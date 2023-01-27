Минфин, Минэкономики и ЦБ выступили против продажи «Вымпелкома» холдингом Veon российскому топ-менеджменту компании в ее нынешнем виде. Сделка также не устроила держателей еврооблигаций Veon, которые ранее пытались приостановить процесс через суд.

Минфин, Минэкономики и ЦБ выступили против продажи «Вымпелкома»