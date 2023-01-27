Минфин, Минэкономики и ЦБ выступили против продажи «Вымпелкома» холдингом Veon российскому топ-менеджменту компании в ее нынешнем виде. Сделка также не устроила держателей еврооблигаций Veon, которые ранее пытались приостановить процесс через суд.
Сделку направили на доработку «для защиты российских инвесторов, являющихся акционерами компании», сообщил источник «Коммерсанта».
- В ноябре 2022 года нидерландский холдинг Veon подписал соглашение по продаже «Вымпелкома» (бренд «Билайн») его российским топ-менеджерам. Холдинг мог получить 130 млрд рублей от продажи. Процедуру планирувалось завершить к 1 июня 2023 года.
- Сделка сразу вызвала вопросы у регуляторов и кредиторов. Некоторые держателм еврооблигаций начали судебные разбирательства. В связи с этим Veon запустил в Великобритании процедуру урегулирования для получения согласия держателей бондов общей стоимостью $1,2 млрд с погашением в 2023 году на его отсрочку.
- В январе 2023 года «Вымпелком» подал в суд на ЦБ. Оператор решил оспорить решение регулятора о выплатах по облигациям зарубежных компаний.
Юристы считают, что правительство намерено придержать сделку до полной определенности с расчетами по долгам. Тем временем, по данным «Ъ», уже начались переговоры о перепродаже «Вымпелкома».
Фото на обложке: NVS my world /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Минэк предложил освободить туроператоров от уплаты НДС до 2027 года
- 2 «Билайн» подал иск в суд к Банку России
- 3 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
- 4 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 5 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
ВОЗМОЖНОСТИ
30 января 2023
31 января 2023
31 января 2023