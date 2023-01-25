МТС подала иск против ФАС из-за несогласия с обвинением в необоснованном повышении тарифов. После их роста на 20%, ведомство выдало предписание о снижении тарифов до экономически обоснованного уровня. В МТС оспорили обвинение, сославшись на неверные расчеты прогноза по соотношению выручки и расходов.

Судебный иск МТС к ФАС зарегистрирован в картотеке арбитражных дел, пишет РБК. Оператор в суде попытается оспорить обвинение ведомства в необоснованном повышении тарифов.

МТС в 2022 году несколько раз поднимала тарифы – в январе на 9,5%, в августе на 8,4%, в сентябре-октябре на 9,7%. Таким образом ставки для 28 млн абонентов оператора в течение года выросли на более, чем на 20%. Оператор обосновал свои действия ростом инфляции, расходов на электроэнергию, инвестиций в развитие.

В октябре ФАС признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства в части необоснованного повышения тарифов. Компания нарушила интересы потребителей, не имея на то достаточных технологических и экономических причин, посчитали в ФАС.

В МТС считают, что ФАС вынесла решение на основе неверных прогнозов о соотношении выручки и расходов компании. Ведомство взяло в расчет данные за январь-август 2022 года, но регулярные платежи и основные расчеты с контрагентами проводятся в четвертом квартале.

Фото на обложке: alpictures / Shutterstock