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Илон Маск назвал число оставшихся в Twitter штатных работников

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Глава Twitter Илон Маск отреагировал на информацию о том, что после сокращений в штате компании остались всего 1,3 тыс. сотрудников. По подсчетам миллиардера, эта цифра на тысячу меньше реальной.

Илон Маск назвал число оставшихся в Twitter штатных работников

На этой неделе CNBC, ссылаясь на внутреннюю документацию, сообщил, что с момента прихода Илона Маска Twitter покинуло около 80% сотрудников из 7,5 тыс. Согласно данным телеканала, в компании работают около 1,3 тыс. человек, в том числе менее 550 штатных инженеров.

Также, по данным CNBC, порядка 1,4 тыс. сотрудников Twitter числятся в штате и продолжают получать зарплату, но при этом не работают.

Маск ответил на новость CNBC в Twitter:

«Эта заметка неверна. В Twitter насчитывается около 2,3 тыс. активных, работающих сотрудников».

Бизнесмен добавил, что «сотни сотрудников» по-прежнему работают в команде по доверию и безопасности, «а также несколько тысяч подрядчиков».

В ноябре The Washington Post писала, что Маск намерен уволить 75% персонала Twitter в целях экономии. В декабре часть сокращенных работников обратилась в суд с исками о многочисленных нарушениях компании в отношении кадров.

Фото: Unsplash

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