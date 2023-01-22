Илон Маск назвал число оставшихся в Twitter штатных работников

Глава Twitter Илон Маск отреагировал на информацию о том, что после сокращений в штате компании остались всего 1,3 тыс. сотрудников. По подсчетам миллиардера, эта цифра на тысячу меньше реальной.
На этой неделе CNBC, ссылаясь на внутреннюю документацию, сообщил, что с момента прихода Илона Маска Twitter покинуло около 80% сотрудников из 7,5 тыс. Согласно данным телеканала, в компании работают около 1,3 тыс. человек, в том числе менее 550 штатных инженеров.
Также, по данным CNBC, порядка 1,4 тыс. сотрудников Twitter числятся в штате и продолжают получать зарплату, но при этом не работают.
Маск ответил на новость CNBC в Twitter:
«Эта заметка неверна. В Twitter насчитывается около 2,3 тыс. активных, работающих сотрудников».
Бизнесмен добавил, что «сотни сотрудников» по-прежнему работают в команде по доверию и безопасности, «а также несколько тысяч подрядчиков».
В ноябре The Washington Post писала, что Маск намерен уволить 75% персонала Twitter в целях экономии. В декабре часть сокращенных работников обратилась в суд с исками о многочисленных нарушениях компании в отношении кадров.
Фото: Unsplash
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