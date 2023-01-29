Глава Банка России просит правительство рассекретить часть экономической статистики в стране, РФ отказывается от консультаций с Японией по рыбному промыслу возле Курил, авиакомпания Flybe отменяет все свои рейсы и другие новости этого дня.

Секреты в российской экономике, рыболовные споры с Японией, остановка работы Flybe: главное для бизнеса 29 января