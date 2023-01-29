Секреты в российской экономике, рыболовные споры с Японией, остановка работы Flybe: главное для бизнеса 29 января

Ахмед Садулаев
Глава Банка России просит правительство рассекретить часть экономической статистики в стране, РФ отказывается от консультаций с Японией по рыбному промыслу возле Курил, авиакомпания Flybe отменяет все свои рейсы и другие новости этого дня.
Секреты в российской экономике, рыболовные споры с Японией, остановка работы Flybe: главное для бизнеса 29 январяАхмед Садулаев
Мир
- Грузинский черноморский порт Анаклия сможет пропускать на первом этапе до 7,8 млн тонн грузов, отмечает правительство страны.
- По оценкам Bloomberg, Европейский Центробанк поднимет ключевую ставку до 3,25% в 2023 году, и ее снижение пройдет не раньше середины 2024 года.
Россия
- Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, согласно FT, добивается большей прозрачности в сфере экономической статистики в России. Издание отмечает, что секретность данных «создает проблемы» даже некоторым представителям власти.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщает, что у Владимира Путина нет проблем с получением экономических данных, а ограничение доступа к показателям связано с «гибридной войной, которая ведется против России».
- Россия отказывается согласовывать консультации по рыбному промыслу Японии в водах вокруг Южных Курил из-за санкций, которые азиатская страна ввела против РФ.
Бизнес
- Крупнейший региональный авиаперевозчик Великобритании Flybe остановил полеты и продажу билетов. В компании назначили временную администрацию.
Фото: evkaz / Shutterstock
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