Среднегодовой курс рубля в 2023 году составит около 70 рублей за доллар, АФК «Система» обзавелась собственным дистрибьютором, «Ростелеком» присматривается к покупке «Мегафона» и другие события 30 января.

Среднегодовой курс рубля, АФК «Система» обзавелась дистрибьютором: главное 30 января