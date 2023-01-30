Среднегодовой курс рубля, АФК «Система» обзавелась дистрибьютором: главное 30 января

Карина Пардаева
Среднегодовой курс рубля в 2023 году составит около 70 рублей за доллар, АФК «Система» обзавелась собственным дистрибьютором, «Ростелеком» присматривается к покупке «Мегафона» и другие события 30 января.
Среднегодовой курс рубля, АФК «Система» обзавелась дистрибьютором: главное 30 январяКарина Пардаева
Финансы
- Цена карт «Сбера» на черном рынке выросла до 100 тыс. рублей — речь идет о «пластике», который используют для вывода средств, украденных телефонными мошенниками.
- Среднегодовой курс рубля в 2023 году составит около 70 рублей за доллар, он является балансовым для экономики России, заявил первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов «Известиям».
Бизнес
- «Ростелеком» ведет переговоры по приобретению «Мегафона» у USM Group. На оператора есть и другие претенденты.
- Из-за падения спроса на логопарки Москвы и Подмосковья объем ввода такой недвижимости в 2023 году может сократиться минимум на 18%, пишет «Ъ».
- Владеющая МТС АФК «Система» создала компанию «Гуру Электроникс», которая займется дистрибуцией потребительской электроники и мелкой бытовой техники.
- У купившего сеть гастрономов премиум-класса «Глобус Гурмэ» холдинга «Синдика» сенатора Арсена Канокова появился партнер в этом бизнесе.
Медиа
- В России могут разрешить прокат зарубежных фильмов без согласия правообладателей в расширенном варианте: в Минюсте считают нужным ввести практику в том числе в онлайн-кинотеатрах.
- Семейный фильм «Чебурашка» вновь стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 480 млн рублей за минувшие выходные, сообщил ТАСС.
Транспорт
- «Аэрофлот», по данным «Ъ», в своей новой стратегии планирует занять половину российского рынка перевозок к 2030 году, сократив при этом ожидания по пассажиропотоку вдвое по сравнению с докризисными планами — до 65 млн человек.
Фото на обложке: dajingjing /
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