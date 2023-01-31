Микроинвестиции в 2023 году, индийские бренды одежды: главное 31 января

Карина Пардаева
Индийские компании претендуют на одежный рынок РФ, цены на ноутбуки в России упали на 15–30%, продукты Adobe можно скачать в России и другие события 31 января — в дайджесте RB.RU.
Микроинвестиции в 2023 году, индийские бренды одежды: главное 31 январяКарина Пардаева
Россия
- Минтруд РФ предложил увольнять начальников за конфликт интересов служащих. Руководитель должен будет принять меры по предотвращению или урегулированию конфликтной ситуации.
Финансы
- Аналитик банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков рассказал RB.RU, куда вложить в 2023 году 5, 10 и 15 тыс. рублей.
Бизнес
- На российский одежный рынок появились претенденты из Индии. В Москве уже формирует офис крупный экспортер и производитель Northern India Trends (NITC).
- В российском лизинге активизируется перераспределение активов. По данным «Ъ», крупные отечественные игроки интересуются покупкой компаний с иностранным капиталом, таких как «Джон Дир Файнэншл», «Дойче Лизинг Восток» и «Скания Лизинг».
- Цены на ноутбуки в России упали на 15–30% с осени прошлого года, причина — в затоваривании рынка, рассказали «Известиям» в отрасли.
- Структуры «Росатома» проявляют интерес к покупке отечественного производителя систем хранения данных и серверов Kraftway, узнал «Ъ».
Телеком
- Российские разработчики игр опасаются лишиться доступа к зарубежным аудиостокам. Они сейчас в основном используют зарубежные Pond5 и Artlist, а в России таких площадок мало.
- Продукты Adobe, в том числе Photoshop и Premier, снова можно скачать в России, пишут IZ. Купить лицензию по-прежнему нельзя, а продлить действующую могут только компании.
Фото на обложке: SasinTipchai /
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