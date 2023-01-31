Индийские компании претендуют на одежный рынок РФ, цены на ноутбуки в России упали на 15–30%, продукты Adobe можно скачать в России и другие события 31 января — в дайджесте RB.RU.

Микроинвестиции в 2023 году, индийские бренды одежды: главное 31 января