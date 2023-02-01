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Снижение зарплат IT-разработчиков, расходы бизнеса выросли на 2 трлн рублей: главное 1 февраля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Убытки UniCredit, пятизвездочные отели пострадали больше всех от отсуствия интуристов, сокращение зарплат IT-разработчиков и другие события 1 февраля.

Снижение зарплат IT-разработчиков, расходы бизнеса выросли на 2 трлн рублей: главное 1 февраля

Россия

  • МВФ прогнозирует рост российской экономики на 0,3% в 2023 году, а еще через год — рост на 2,1%. Это будет на 1% меньше, чем прогнозируется для мировой экономики.

Финансы 

  • В январе 2023 года средняя зарплата IT-разработчиков заметно сократилась. Джуны стали получать на 13% меньше, примерно 100 тыс. рублей. 
  • Расходы российского бизнеса выросли на 2 трлн рублей. Расходы на продвижение продукции и административно-управленческий функционал особенно заметно возросли в торговле, обработке, добыче полезных ископаемых, транспортной отрасли, а также в области профессиональной деятельности.

Бизнес

  • В 2022 году Samsung стал лидером по продажам на российском вторичном рынке. Его доля составила 35,5%. 
  • Российские и китайские производители бытовой техники интересуются покупкой и арендой мощностей LG, Bosch и Samsung в РФ, которые после начала военных действий на Украине остановили производство в стране или переориентировали его на экспорт.
  • UniCredit получила в 2022 году в России убыток в 220 млн евро, следует из отчетов итальянского конгломерата.
  • Самыми пострадавшими от отсутствия интуристов в России на гостиничном рынке оказались пятизвездочные отели Москвы, пишет «Ъ». Теперь часть таких объектов снижает расценки в надежде привлечь корпоративных клиентов.
  • В 2022 году, по данным «Коммерсанта», производство и продажи грушевого сидра сократились более чем в два раза, что объясняется проблемами с поставками концентрата.

Фото на обложке: Jirsak / Shutterstock

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