Продажа «Билайна», ТЦ запустят собственные бренды одежды: главное 2 февраля

Карина Пардаева
ЦБ расширит банкам с базовой лицензией право открывать корсчета за границей, торговым сетям запретят штрафовать производителей за срыв ритейла, владельцы ТЦ запустят собственные марки одежды и другие события 2 февраля.
Продажа «Билайна», ТЦ запустят собственные бренды одежды: главное 2 февраляКарина Пардаева
Финансы
- ЦБ расширит банкам с базовой лицензией право открывать корсчета за границей, узнали «Известия». При этом ЦБ хочет установить для них лимит размещения денег за границей в доле от капитала.
Бизнес
- Торговым сетям запретят штрафовать производителей за срыв заказов ритейла. ФАС готова поддержать поставщиков продуктов и внести поправки в закон о торговле.
- Владельцы крупных торговых центров решили запустить собственные торговые марки на фоне ухода зарубежных брендов одежды.
- Правительство разрешило продажу «Билайна» топ-менеджменту компании во главе с президентом Александром Торбаховым, сообщили «Ведомости».
- Российские онлайн-сервисы знакомств в 2022 году смогли увеличить аудиторию за счет ухода иностранных конкурентов: «Мамба» говорит о росте на 20%, «Теамо» — на 30%, «VK Знакомства» — на 73%, узнал «Ъ».
Технологии
- «Лаборатория Касперского» разрабатывает маркетплейс приложений для собственной операционной системы KasperskyOS. Площадка будет ориентирована на корпоративных заказчиков и промышленные предприятия.
Транспорт
- Производитель электромобилей Evolute «Моторинвест» предлагает зафиксировать стоимость электроэнергии для зарядки электротранспорта на ближайшие годы на уровне 8 руб. за 1 кВт•ч.
Фото на обложке: photocritical /
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