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Продажа «Билайна», ТЦ запустят собственные бренды одежды: главное 2 февраля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

ЦБ расширит банкам с базовой лицензией право открывать корсчета за границей, торговым сетям запретят штрафовать производителей за срыв ритейла, владельцы ТЦ запустят собственные марки одежды и другие события 2 февраля.

Продажа «Билайна», ТЦ запустят собственные бренды одежды: главное 2 февраля

Финансы

  • ЦБ расширит банкам с базовой лицензией право открывать корсчета за границей, узнали «Известия». При этом ЦБ хочет установить для них лимит размещения денег за границей в доле от капитала.

Бизнес

  • Торговым сетям запретят штрафовать производителей за срыв заказов ритейла. ФАС готова поддержать поставщиков продуктов и внести поправки в закон о торговле.
  • Владельцы крупных торговых центров решили запустить собственные торговые марки на фоне ухода зарубежных брендов одежды.
  • Правительство разрешило продажу «Билайна» топ-менеджменту компании во главе с президентом Александром Торбаховым,  сообщили «Ведомости».
  • Российские онлайн-сервисы знакомств в 2022 году смогли увеличить аудиторию за счет ухода иностранных конкурентов: «Мамба» говорит о росте на 20%, «Теамо» — на 30%, «VK Знакомства» — на 73%, узнал «Ъ».

Технологии

  • «Лаборатория Касперского» разрабатывает маркетплейс приложений для собственной операционной системы KasperskyOS. Площадка будет ориентирована на корпоративных заказчиков и промышленные предприятия. 

Транспорт

  • Производитель электромобилей Evolute «Моторинвест» предлагает зафиксировать стоимость электроэнергии для зарядки электротранспорта на ближайшие годы на уровне 8 руб. за 1 кВт•ч.

Фото на обложке: photocritical / Shutterstock

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