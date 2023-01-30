«Авито Недвижимость» запустила сервис оценки бизнес-потенциала коммерческих объектов. Он соберет сведения о пешеходном и автомобильном трафиках, охвате целевой аудитории, других данных, и предоставит их в виде отчета.

О запуске сервиса RB.RU сообщила пресс-служба «Авито Недвижимости».

Сервис создан совместно с геоплатформой BestPlace, которая предоставляет аналитические данные из открытых источников, например, о населении того или иного района, транспортной инфраструктуре, потоках транспорта и пешеходов.

«Предприниматели и инвесторы смогут найти для себя подходящие объекты и на основе данных об окружении (строящемся жилье, ТЦ и БЦ, учебных и медицинских заведений) и многих других параметров спрогнозировать релевантные бизнес–ниши предпочтительные в том или ином районе», – рассказал руководитель направления коммерческой недвижимости «Авито» Олег Изотов.

Сервис пока работает только в городах–миллионниках. Заказать отчет можно прямо в объявлении об объекте за 399 рублей. Сейчас услуга доступна только половине пользователей «Авито» в приложении на iOS и Android. Если сервис заинтересует пользователей, то доступ к нему получат все желающие.

Похожий по предоставляемым услугам сервис в декабре 2022 года запустил «2ГИС». Разработка компании визуализирует big data на карте города, что позволяет бизнесу найти подходящие для себя решения, например, где лучше открыть кафе.

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