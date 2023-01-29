Microsoft обвиняет Sony в обмане антимонопольного регулятора ЕС

Вице-президент Microsoft по коммуникациям Фрэнк Шо заявил, что Sony Interactive Entertainment («дочка» Sony Group) солгала антимонопольному регулятору Евросоюза в рамках дела о покупке Activision Blizzard. Вопрос касается выхода на PlayStation игр франшизы Call of Duty.

«Я слышал, что Sony информирует людей в Брюсселе о том, что Microsoft не желает предлагать им паритет по Call of Duty, если мы приобретем Activision. Ничто не может быть дальше от правды, чем это», — цитирует Шо Window Central.

Согласно информации NY Times, Microsoft предложила PlayStation 10-летнее соглашение, по которому на консоли корейского бренда будут выпускаться игры Call of Duty, равные по срокам выхода, содержанию, качеству и другим параметрам версиям для ПК и Xbox.

«Sony является лидером на рынке консолей, и для нас было бы нарушением бизнес-логики исключить игроков PlayStation из экосистемы Call of Duty», — отметил вице-президент Microsoft.

Судя по сообщениям Шо, в Sony переживают, что Call of Duty, одна из крупнейших игровых франшиз, станет эксклюзивом для Xbox, и не верят в предложение Microsoft.

Американская корпорация в январе 2022 года объявила о покупке издателя игр Activision Blizzard за $68,7 млрд. В конце прошлого года антимонопольный регулятор США потребовал заблокировать потенциально крупнейшую в истории игровой индустрии сделку, поскольку, по мнению ведомства, она нарушит конкуренцию на рынке.

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