Российские издатели сообщают о росте цен на книги на 20%, президент США подписал закон о повышении потолка госдолга, Минпромторг обсуждает возобновление производства на заводе японской Komatsu. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Рост цен на книги в РФ и перезапуск завода Komatsu в Ярославле: главное 4 июня