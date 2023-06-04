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Рост цен на книги в РФ и перезапуск завода Komatsu в Ярославле: главное 4 июня

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Российские издатели сообщают о росте цен на книги на 20%, президент США подписал закон о повышении потолка госдолга, Минпромторг обсуждает возобновление производства на заводе японской Komatsu. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Рост цен на книги в РФ и перезапуск завода Komatsu в Ярославле: главное 4 июня

Мир

  • В Суэцком канале сломался следовавший из России в Китай нефтяной танкер, навигацию в северной части водного пути временно остановили.
  • Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга, который приостанавливает действие лимита госдолга до 1 января 2025 года.
  • ОПЕК+ договорился о снижении общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки. Россия при этом сократит уровень до 9,928 млн баррелей в сутки.

Россия

  • За 2022 год книги в России подорожали на 15-20%, рассказали в Российском книжном союзе и издательствах. Рост цен объясняют увеличением стоимости импортных материалов, в том числе бумаги.
  • В апреле-мае этого года россияне потратили на отели в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурге больше, чем в Москве и Сочи, сообщили в АТОР.

Бизнес

  • Минпромторг и правительство Ярославской области прорабатывают возможность перезапуска производства спецтехники на заводе Komatsu.
  • Одно из крупнейших в России издательств «Эксмо-АСТ» сообщило о росте продаж книг на русском языке в США на 124% год к году. Самыми продаваемыми произведениями стали «Букварь» Надежды Жуковой, «К себе нежно» Ольги Примаченко и «Мара и Морок» Лии Арден.
  • Студия Pixar провела первое за последние 10 лет масштабное сокращение штата, уволив 75 сотрудников. Компания в том числе рассталась с вице-президентом, а также режиссером и продюсером неудачного «Базза Лайтера».
  • Airbus близка к завершению потенциально рекордной сделки с IndiGo по продаже 500 самолетов семейства A320.
  • Швейцарский финансовый холдинг UBS может отсрочить публикацию финансовых результатов за второй квартал 2023 года из-за поглощения банка Credit Suisse.

Фото: Unsplash

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