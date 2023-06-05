Минфин предложил установить предельный налоговый вычет в 30 млн рублей по новым ИИС, в VK появится приложение для тюнинга автомобиля, НСПК планирует сделать платной для банков двухфакторную аутентификацию клиента при оплате в интернете и другие события 5 июня.

Приложение для тюнинга автомобиля в VK, оплата без SMS-кодов: главное 5 июня