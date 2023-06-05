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Приложение для тюнинга автомобиля в VK, оплата без SMS-кодов: главное 5 июня

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Минфин предложил установить предельный налоговый вычет в 30 млн рублей по новым ИИС, в VK появится приложение для тюнинга автомобиля, НСПК планирует сделать платной для банков двухфакторную аутентификацию клиента при оплате в интернете и другие события 5 июня.

Приложение для тюнинга автомобиля в VK, оплата без SMS-кодов: главное 5 июня

Россия

  • Депутаты Госдумы попросили Роскомнадзор разблокировать Twitter после проверки. В качестве обоснования разблокировки приводятся изменение политики ресурса по отношению к российским госорганам и журналистам, узнали «Ведомости».

Финансы

  • НСПК планирует сделать платной для банков двухфакторную аутентификацию клиента при оплате в интернете — когда необходимо подтвердить платеж кодом из СМС, сообщил «Ъ».
  • Минфин предложил установить предельный налоговый вычет в 30 млн рублей по новым ИИС. На такой налоговый вычет сможет претендовать инвестор, который продержит средства на счете в течение десяти лет, выяснил РБК.

Бизнес

  • Польский завод южнокорейской LG начал устанавливать на выпускаемые телевизоры софт для Smart TV, адаптированный под рынок РФ. На поставляемых параллельным импортом устройствах предустановлены российские онлайн-кинотеатры и есть поддержка голосового помощника «Алиса», узнал «Коммерсантъ».
  • В январе-мае 2023 года число откликов о сравнению с тем же периодом прошлого года выросло на 44% — до 23,4 млн. При этом количество вакансий увеличилось до 274,9 тыс.
  • В конце мая 2023 года ЛДПР предложила освободить ИП с низкими доходами от уплаты страховых взносов. У самих индивидуальных предпринимателей вопросы к реализации инициативы, а некоторые заявили RB.RU, что идея носит «популистский характер».

Телкоммуникации 

  • В VK появится приложение для тюнинга автомобиля. Стоимость разработки такого интерфейса эксперты оценивают в сумму до 15 млн рублей, пишет «Ъ».

Фото на обложке: Unsplash

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