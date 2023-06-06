Российский GitHub, переименование «Хоум Кредит»: главное 6 июня

Карина Пардаева
«Хоум Кредит» переименуется в Хоум Банк, Фонд Владимира Потанина продал «Восход» топ-менеджменту, «Тинькофф банк», Мосбиржа и структуры «Сбера» протестируют «российский GitHub» и другие события 6 июня.
Российский GitHub, переименование «Хоум Кредит»: главное 6 июняКарина Пардаева
Финансы
- В марте-мае 2023 года интерес россиян к криптокошелькам снизился на 35% по сравнению с прошлой весной.
- В 2022 году доля россиян с ежемесячным доходом свыше 45 тыс. рублей увеличилась до 36,2%. Треть граждан с таким уровнем дохода сконцентрирована в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
Бизнес
- «Интеррос» Владимира Потанина продал управляющую компанию венчурного фонда «Восход» объемом 10 млрд рублей топ-менеджменту. Обе организации находятся под санкциями, пишет «Ъ».
- В июле банк «Хоум Кредит» переименуется в Хоум Банк. Смена бренда понадобилась из-за выхода из состава акционеров чешской Home Credit B.V., узнал РБК.
- Бизнес выпустил с начала кризиса объем высокодоходных облигаций — до 6,6 млрд рублей. Это рекордный показатель с момента возобновления торгов на Московской бирже в марте 2022 года, пишут «Ведомости».
Телеком
- Компания Apple представила новую iOS 17 с обновленным iMessage и горизонтальным режимом для iPhone и анонсировала другие новые функции ОС для iPhone.
- «Тинькофф банк», Мосбиржа и структуры «Сбера» протестируют «российский GitHub». Эксперимент с софтом на открытом коде продлится до 1 апреля 2024 года, передают «Ведомости».
Фото на обложке: Unsplash
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