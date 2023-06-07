Внеплановые проверки пива, компании наращивают выручку: главное к утру 7 июня

Карина Пардаева
SEC подала в суд на криптобиржу Coinbase, 70% компаний нарастили выручку в прошлом году, в тройке крупнейших рекламных агентств РФ сменились лидеры и другие события 7 июня.
Внеплановые проверки пива, компании наращивают выручку: главное к утру 7 июняКарина Пардаева
Мир
- SEC подала в суд на криптобиржу Coinbase. Ее обвинили в работе без регистрации в качестве биржи. На фоне новостей про иск акции Coinbase падали на 21%, передает CNBS.
Финансы
- Чистый приток средств в паевые инвестиционные фонды акций в мае оказался рекордным с февраля 2022 года, превысив 2 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».
Бизнес
- В 2022 году почти 70% компаний нарастили выручку: каждая третья из них увеличила показатель минимум на 50%. Активнее всего росли компании из сферы гостиничного бизнеса и общепита, культуры и из области образования.
- Иностранные банки из-за риска санкций начали блокировать оплату по товарной номенклатуре за серверы, микросхемы, процессоры, телекоммуникационное оборудование и другую электронику для юрлиц из России.
- В России могут возобновить внеплановые проверки производителей пива после массовых отравлений контрафактным сидром в Приволжском федеральном округе, узнали «Известия».
- «Ъ» узнал, что в тройке крупнейших рекламных агентств РФ сменились лидеры: на второе место вышел «СберМаркетинг», а на третье — SkyTecKnowlogy. Лидером осталась Media Instinct.
Фото на обложке: Unsplash
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