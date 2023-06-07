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Внеплановые проверки пива, компании наращивают выручку: главное к утру 7 июня

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

SEC подала в суд на криптобиржу Coinbase, 70% компаний нарастили выручку в прошлом году, в тройке крупнейших рекламных агентств РФ сменились лидеры и другие события 7 июня.

Внеплановые проверки пива, компании наращивают выручку: главное к утру 7 июня

Мир

  • SEC подала в суд на криптобиржу Coinbase. Ее обвинили в работе без регистрации в качестве биржи. На фоне новостей про иск акции Coinbase падали на 21%, передает CNBS.

Финансы

  • Чистый приток средств в паевые инвестиционные фонды акций в мае оказался рекордным с февраля 2022 года, превысив 2 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Бизнес

  • В 2022 году почти 70% компаний нарастили выручку: каждая третья из них увеличила показатель минимум на 50%. Активнее всего росли компании из сферы гостиничного бизнеса и общепита, культуры и из области образования.
  • Иностранные банки из-за риска санкций начали блокировать оплату по товарной номенклатуре за серверы, микросхемы, процессоры, телекоммуникационное оборудование и другую электронику для юрлиц из России.
  • В России могут возобновить внеплановые проверки производителей пива после массовых отравлений контрафактным сидром в Приволжском федеральном округе, узнали «Известия».
  •  «Ъ» узнал, что в тройке крупнейших рекламных агентств РФ сменились лидеры: на второе место вышел «СберМаркетинг», а на третье — SkyTecKnowlogy. Лидером осталась Media Instinct.

Фото на обложке: Unsplash

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