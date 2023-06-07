SEC подала в суд на криптобиржу Coinbase, 70% компаний нарастили выручку в прошлом году, в тройке крупнейших рекламных агентств РФ сменились лидеры и другие события 7 июня.

Внеплановые проверки пива, компании наращивают выручку: главное к утру 7 июня