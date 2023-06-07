6 млн строк данных клиентов book24 и «Аскона» попали в открытый доступ

В открытый доступ попали почти 6 млн строк персональных данных клиентов книжного магазина book24 и производителя товаров для сна «Аскона». Слитая в сеть база данных содержит ФИО пользователей сайтов, номера телефонов, адреса электронной почты и другие сведения.
Почти 6 млн строк персональных данных пользователей сайтов интернет-магазина book24 и «Аскона» попали в открытый доступ. Об этом сообщается в telegram-канале «Утечки информации».
Слитая в сеть база представляет собой фрагменты двух дампов из Bitrix. В ней содержатся 4 млн строк данных пользователей book24 и 1,94 млн строк данных пользователей «Асконы»: ФИО, номера телефонов, адреса электронной почты, пол, город, хешированный пароль.
Накануне в «Утечках информации» опубликовали сообщения о слитых в сеть базах данных пользователей «Глории Джинс», «Ашана» и «Твоего дома».
Фото на обложке: dotshock /
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