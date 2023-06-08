Цифровая ипотека, переплаты за невыспавшихся сотрудников: главное 8 июня

Карина Пардаева
«Тинькофф» запустил цифровую ипотеку на новостройки, работодатели переплачивают примерно 3,5 трлн рублей в год из-за невыспавшихся сотрудников, ЦБ из-за санкций смягчил контроль за внешнеторговыми операциями компаний и другие события 8 июня.
Цифровая ипотека, переплаты за невыспавшихся сотрудников: главное 8 июняКарина Пардаева
Финансы
- «Тинькофф» запустил цифровую ипотеку на новостройки в рамках программы господдержки. Клиенты могут получить кредит по льготной ставке 6,7%.
- 48% работающих россиян четыре дня в неделю ощущают недосып. В результате из-за неэффективности таких сотрудников работодатели переплачивают примерно 3,5 трлн рублей в год.
- ЦБ из-за санкций смягчил контроль за внешнеторговыми операциями компаний. Но регулятор по-прежнему способен отличать платежи бизнеса от вывода денег за границу, узнал РБК.
- Правительство Казахстана не ограничивало банки по операциям в рублях, заявил вице-премьер, министр финансов республики Ерулан Жамаубаев. Ранее сообщалось, что российские предприниматели стали сталкиваться с ситуацией, когда казахские банки не принимают платежи в рублях.
Бизнес
- Турецкая FLO Retailing и ближневосточная Daher Group ведут переговоры о покупке российской сети Adidas c немецкой компанией. Закрытие сделки ожидается к осени.
- Партнеры закрывшейся сети магазинов одежды Podium Market пытаются взыскать почти 1,7 млрд руб. долгов, подав на банкротство нового владельца бизнеса — «Стокманн», пишет РБК.
- По данным «Ъ», американский производитель одежды и обуви VF Corporation (бренды Vans, The North Face и др.) решил закрыть свои магазины в РФ, а местное подразделение перевести на оптовые поставки.
Транспорт
- Налет SSJ-100 у коммерческих перевозчиков в 2022 году вырос почти на треть. Лидирующие авиакомпании летали в 2022 году в среднем по восемь-девять часов в день, что близко к показателям западных среднемагистральных самолетов, узнал «Коммерсантъ».
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 FLO Retaling и Daher Group рассматривают покупку российских магазинов Adidas
- 2 Nasdaq отказал Ozon в апелляции по делу о делистинге с биржи
- 3 Внеплановые проверки пива, компании наращивают выручку: главное к утру 7 июня
- 4 У российских поставщиков электроники возникли проблемы с некоторыми иностранными банками
- 5 Минфин предложил отменить налоговые льготы на большинство иностранных ценных бумаг
ВОЗМОЖНОСТИ
08 июня 2023
10 июня 2023
11 июня 2023
Популярное
Архив rb.ru