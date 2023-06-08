«Тинькофф» запустил цифровую ипотеку на новостройки, работодатели переплачивают примерно 3,5 трлн рублей в год из-за невыспавшихся сотрудников, ЦБ из-за санкций смягчил контроль за внешнеторговыми операциями компаний и другие события 8 июня.

Цифровая ипотека, переплаты за невыспавшихся сотрудников: главное 8 июня