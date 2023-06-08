ЦБ смягчил контроль за внешнеторговыми операциями бизнеса на фоне санкций

Регулятор стал реже расценивать нетипичные внешнеторговые операции как попытки вывести деньги за границу. При этом ЦБ по-прежнему может отличить платежи бизнеса от вывода средств.

Как отмечает Ясинский, до ввода ВС РФ на территорию Украины и кризиса регулятор считал подозрительными любые изменения платежных цепочек российскими компаниями. Сегодня Банк России придерживается более лояльного подхода.

В ЦБ понимают, что многие нетипичные схемы обусловлены желанием обойти те ограничения, которые «искусственно навязываются извне», поясняет глава департамента.

«Такие сложные платежные схемы завязаны на выстраивании новых логистических цепочек, чтобы обеспечить импорт необходимых товаров. В этой части мы наши "фильтры" немного ослабили», — сказал Ясинский.

В Росфинмониторинге подтвердили описанный тренд. Банки смогли наладить системы финансового мониторинга на выявление подозрительной деятельности клиентов с учетом изменившихся реалий.

По данным ЦБ, за минувший год число подозрительных операций с признаками вывода средств за границу оказалось самым низким за все время мониторинга. Их объем составил 36 млрд рублей. На этом фоне резко вырос вывод денег по схемам импорта через страны-члены Таможенного союза — с 5 млрд до 13 млрд рублей.

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