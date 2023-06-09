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Конкурент OpenAI привлекает инвестиции, рост пиратских сайтов: главное 9 июня

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Cohere привлек $270 млн от Nvidia, Oracle и других, «Яндекс.Маркет» планирует зарегистрировать бренд детских товаров Cubits, рост пиратских сайтов и другие события 9 июня.

Конкурент OpenAI привлекает инвестиции, рост пиратских сайтов: главное 9 июня

Мир

  • Канадский конкурент OpenAI — Cohere — привлек $270 млн от инвесторов, в числе которых Nvidia и Oracle. Оценка стартапа превысила $2 млрд. 

Финансы

  • Сбережения россиян в зарубежных банках достигли 5,8 трлн рублей. Этот показатель стал максимальным с 2018 года, пишут IZ.
  • Количество льготных кредитов, выданных субъектам МСП, за последние годы кратно увеличилось — с 42,3 тыс. в 2020 году до 136,1 тыс. в 2022 году, узнал «Коммерсантъ».

Бизнес

  • Сервис «Яндекс.Маркет» планирует зарегистрировать бренд Cubits. Эксперты предполагают, что под ним могут выпускать мобильные детские гаджеты.
  • Сборы российского кинопроката могут достигнуть 40 млрд рублей в 2023 году, сообщила «Известиям» министр культуры РФ Ольга Любимова.
  • Россияне начали бронировать проживание в гостиницах РФ в среднем за десять дней до заезда. Увеличившаяся глубина бронирования также позволяет отельерам регулировать тарифы и планировать расходы.

Технологии и сервисы

  • Роскомнадзор в первом квартале заблокировал 400 тыс. пиратских сайтов — на 40% больше, чем годом ранее. До конца 2023-го база этих сервисов вырастет на 70%, пишут «Известия».

Фото на обложке: Unsplash

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