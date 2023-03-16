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Российские компании испытывают дефицит «джунов»

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский бизнес испытывает дефицит IT-специалистов начального уровня (junior). Количество вакансий в два раза превышает число резюме. На фоне этого компании стали чаще трудоустраивать студентов и брать на работу временных сотрудников. Об этом говорится в исследовании Skillbox и HeadHunter, с результатами которого ознакомился RB.RU.

Российские компании испытывают дефицит «джунов»

В 2022 году на рынке было опубликовано свыше 67 тыс. вакансий для IT-специалистов без опыта работы и примерно 310 тыс. — для сотрудников с опытом работы от года до трех лет. При этом общее число соискателей в этих категориях составляет 214 тыс. человек.

Сами представители бизнеса заявили «Коммерсанту», что пока в приоритете все ж специалисты высокого и среднего уровня. Однако собеседники издания на IT-рынке говорят, что компании все чаще стали нанимать junior-специалистов, особенно если поджимают сроки госконтрактов.

  • Прошлой весной в России резко вырос спрос на онлайн-обучение IT-профессиям. Траты на курсы в сфере дизайна, аналитики и других направлений за год выросли на 30-40%. При этом общее количество покупок курсов по всем тематикам снизилось на 10%, траты — на 7%.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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