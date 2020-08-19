Компания сооснователя Baring Vostok инвестировала 1 млрд рублей в производство стейков

Компания «Наша житница» запустила производство стейков и других полуфабрикатов из говядины в Смоленской области. Основной учредитель компании — сооснователь инвестиционного фонда Baring Vostok Алексей Калинин. О запуске мясного производства Калинин рассказал «Ведомостям».

По словам Калинина, инвестиции в строительство фермы, убойное и перерабатывающее производство, превысили 1 млрд рублей. К 2025 году компания планирует вложить в проект еще 420 млн рублей.

Компания рассчитывает ежегодно выпускать около 10 тысяч тонн продукции под брендом «Стейковка». Продавать ее планируется в основном в Москве и Московской области через торговые сети, рестораны, собственный сайт и сторонние сервисы доставки.

«Наша житница» владеет маточным поголовьем на 1000 коров, еще столько же бычков находится на откорме. К 2025 году она планирует увеличить общее поголовье до 7000 коров, говорит Калинин. Предприниматель добавляет, что у производства говядины большой потенциал для импортозамещения.

Также «Наша житница» занимается производством зерновых — у нее 11 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.