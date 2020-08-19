Компания сооснователя Baring Vostok инвестировала 1 млрд рублей в производство стейков
Компания «Наша житница» запустила производство стейков и других полуфабрикатов из говядины в Смоленской области. Основной учредитель компании — сооснователь инвестиционного фонда Baring Vostok Алексей Калинин. О запуске мясного производства Калинин рассказал «Ведомостям».
По словам Калинина, инвестиции в строительство фермы, убойное и перерабатывающее производство, превысили 1 млрд рублей. К 2025 году компания планирует вложить в проект еще 420 млн рублей.
Компания рассчитывает ежегодно выпускать около 10 тысяч тонн продукции под брендом «Стейковка». Продавать ее планируется в основном в Москве и Московской области через торговые сети, рестораны, собственный сайт и сторонние сервисы доставки.
«Наша житница» владеет маточным поголовьем на 1000 коров, еще столько же бычков находится на откорме. К 2025 году она планирует увеличить общее поголовье до 7000 коров, говорит Калинин. Предприниматель добавляет, что у производства говядины большой потенциал для импортозамещения.
Также «Наша житница» занимается производством зерновых — у нее 11 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.
Согласно базе данных «Контур-Фокус», Алексею Калинину принадлежит 66,66% «Нашей житницы». Еще 33,34% — у его партнера Сергея Радченко. Выручка компании по итогам 2019 года составила 170 млн рублей, чистый убыток — 7,8 млн рублей.
Калинин больше 20 лет проработал в инвестфонде Baring Vostok. После ареста старшего партнера компании Майкла Калви он вместе с Еленой Ивашенцевой был назначен соруководителем фонда. В ноябре 2019 года Baring Vostok сообщил об уходе Калинина с должности партнера в связи с его желанием «посвятить себя семье и личным проектам».
По словам Калинина, проект по производству стейков не имеет отношения к Baring Vostok.
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