«КамАЗ» начал разработку нового экологичного двигателя

Российский автопроизводитель «КамАЗ» разрабатывает семейство новых шестицилиндровых двигателей экологического уровня «Евро-6». Уже собран первый прототип. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Запланировано, что по сравнению со своим предшественником новый двигатель будет выбрасывать в атмосферу в 5 раз меньше оксидов азота, в 3 раза меньше твердых частиц и в 2,5 раза меньше аммиака с отработавшими газами.

«В этом проекте мы должны заблаговременно определиться с концепцией конструкции двигателя, оптимальным объёмом двигателя, степенью сжатия, правильно выбрать компоненты, такие как турбокомпрессор, система EGR, система нейтрализации», — отмечает главный специалист по перспективным двигателям «КамАЗа» Эдуард Алимгулов.

Созданный первый прототип двигателя сейчас проходит стендовые испытания. Отмечается, что в следующем году будут проводиться испытания мотора в составе автомобиля. Запуск нового двигателя в серийное производство планируется на январь 2024 года.

Согласно проектной документации, предполагается выпуск линейки новых двигателей рабочим объёмом 13 литров, мощностью от 420 до 560 лошадиных сил. Для производства новых моделей силовых агрегатов не нужно будет кардинально перенастраивать имеющуюся производственную линию, говорится в сообщении компании.

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