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Для создания пилотов и инвестиций: «КамАз» и Pulsar VC ищут проекты из Mobility и IoT

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Российский грузовой автопроизводитель «КамАз» и венчурный фонд Pulsar VC заключили соглашение о сотрудничестве. Компании ищут решения в сферах Mobility и IoT для потенциальной интеграции, создания совместных пилотов и инвестиций в развитие. Об этом Rusbase сообщил представитель «КамАза».

Для создания пилотов и инвестиций: «КамАз» и Pulsar VC ищут проекты из Mobility и IoT

Совместная работа автопроизводителя и фонда предполагает:

  • поиск новых рынков в транспортной области,
  • привлечение российских и иностранных инвестиций в перспективные стартапы,
  • рассмотрение возможностей создания спин-оффа, в том числе с другими корпорациями.

«КамАз» заинтересован в привлечении проектов в широком спектре — в России и за рубежом. Рассматриваются различные решения: от транспортной навигации, обслуживания последней мили и оперативного ремонта до проектов в пассажирском транспорте. В том числе интересны дроны, шеринговые сервисы, маркетплейсы вторичного рынка.

В рамках партнерства фонд Pulsar займется глобальным поиском и отбором проектов в Европе, США, Индии, Китае, Японии, Кореи, Латинской Америке, СНГ и Африке.

«Инновации сегодня нужно искать не только внутри, но и во внешнем пространстве, и реализовать их только собственными силами вряд ли удастся. Мы уже имеем опыт реализации акселерационных программ и с большим интересом запускаем поиск проектов в глобальном масштабе», — отметил гендиректор «КамАза» Сергей Когогин.

«КамАз» — российский производитель грузовых автомобилей. Помимо грузовиков, группа компаний выпускает прицепы, автобусы, электробусы, двигатели, силовые агрегаты, различные автокомпоненты и инструмент. Крупнейшими акционерами «КамАза» являются госкорпорация «Ростех» (47,1%), ООО «Автоинвест» (23,54%) и германский автоконцерн Daimler (15%).

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С 2018 года автопроизводитель реализует корпоративную программу акселерации проектов цифровой трансформации. По собственным данным, сегодня в портфеле компании есть 8 действующих стартапов и 24 пилота. В ноябре 2020 года «КамАз» запустил первый внешний акселератор цифровых решений Kamaz Digital.

Pulsar Venture Capital — венчурный фонд ранних стадий и бизнес-акселератор, развивающий наукоемкие, технологические компании. С 2014 года фонд проводит акселерационные программы для масштабирования российских стартапов на международные рынки.

Специальная программа акселерации фонда включает модули в Республике Татарстан и международном инновационном хабе. За время проведения программ такими хабами стали Ирландия, США и Япония.

Фото: Peter Kniez / Shutterstock

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