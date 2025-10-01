Состояние богатейших россиян достигло $305 млрд

Состояние 20 богатейших российских бизнесменов с начала 2025 года выросло почти на $20 млрд и достигло $305,3 млрд, подсчитал Bloomberg. Наибольший рост показал основатель Telegram Павел Дуров, прибавивший $4,82 млрд и доведший капитал до $15,8 млрд. При этом не все оказались в плюсе: председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин потерял $3,17 млрд, опустившись до $22,7 млрд.

Павел Дуров обходит металлургов

В список «Индекса миллиардеров» Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index) входят 20 россиян, их общее состояние оценивается в $305,3 млрд (всего в индексе 500 предпринимателей). Индекс учитывает стоимость акций компаний самых состоятельных бизнесменов.

Основатель Telegram Павел Дуров занял 170-ю строчку в рейтинге, став лидером по росту капитала среди россиян.

Его успех контрастирует с динамикой металлургического сектора: на фоне волатильности рынков и снижения цен на сталь состояние председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина просело, а основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, напротив, прибавил $3,41 млрд и довёл капитал до $26,6 млрд.

Основатель USM («Металлоинвест», Удоканская медь, «Мегафон») Алишер Усманов увеличил капитал на $3,22 млрд — до $16,4 млрд. Бизнесмен Геннадий Тимченко добавил $1,9 млрд и достиг $12,9 млрд. Таким образом, оба представителя российского бизнеса укрепили позиции в топ-20 индекса.

Топ-5 миллиардеров в рейтинге Bloomberg

По версии Bloomberg, пятёрка самых богатых россиян выглядит так:

Владимир Потанин («Норникель») — $29,3 млрд (+$1,42 млрд);





Алексей Мордашов («Северсталь») — $26,6 млрд (+$3,41 млрд);





Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ) — $25,2 млрд (–$147 млн);





Леонид Михельсон («Новатэк») — $24,9 млрд (+$2,54 млрд);





Владимир Лисин (НЛМК) — $22,7 млрд (–$3,17 млрд).





Рейтинг отражает ситуацию на рынке

Bloomberg отмечает, что динамика в металлургии отражает общий сдвиг в российской экономике. Сырьевые и промышленные компании всё чаще оказываются под давлением ценовой конъюнктуры и внешних ограничений. Санкции и урезанный доступ к международным рынкам усиливают нагрузку на отрасли, традиционно считавшиеся устойчивыми, и делают рост капитала в них менее предсказуемым.