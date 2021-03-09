Капитализация Tesla упала почти на треть

Капитализация Tesla Inc на фоне снижения стоимости акций с января упала почти на $300 млрд, до $550 млрд, пишет Reuters. При этом цена акций компании в понедельник снизилась на 5,85%, до $563 и почти на 35% с их пика 26 января.

Причиной падения стоимости ценных бумаг издание называет обеспокоенность инвесторов ростом доходностей облигаций и распродажей акций с высокой стоимостью. Компания отстала от Facebook, которую опередила в декабре 2020 года после присоединения к индексу S&P 500.

В последнее время наблюдался всплеск активности, связанный с акциями Tesla, уточняет издание. Он был связан с надеждой инвесторов на активное развитие и расширение компанией производства автомобилей, однако, в субботу основатель Tesla Илон Маск написал на своей странице в Twitter, что, что обновление запланированного пикапа Tesla Cybertruck, скорее всего, будет предоставлено во втором квартале. После заявления Маска стоимость ценных бумаг корпорации начала падать.

По данным Reuters, на автомобильную промышленность в целом оказала давление глобальная нехватка полупроводниковых чипов. Это, в свою очередь, вызвало серьезную задержку производственной деятельности и вынудило многие компании сократить производство.

В конце октября 2020 года Tesla впервые с 2017 года попала в топ-100 лидирующих торговых марок. После перерыва аналитики Interbrand Corp поставили эту американскую торговую марку стоимостью $12,7 млн на 40 место.



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